Edición 2026 del Guadalajara Open superó expectativas, afirma Gustavo Santoscoy 

Este día se llevará a cabo las finales de singles y dobles del Guadalajara Open 2026, un torneo que superó las expectativas que se tenían al inicio del torneo, así lo confirmó Gustavo Santoscoy Jr.

En conferencia de prensa junto a su padre, Gustavo Santoscoy Arriaga, su hijo enfatizó que esta edición fue excelente y tuvo una gran impresión por parte de todos los involucrados.

“Fue un torneo con muchos espectadores, con una gran calidad de jugadoras. Parte del desarrollo que hicimos para esta edición respondió de buena manera, sin duda se cumple y supera esta expectativa que se tenía”, afirmó.

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De igual manera, destacó que los cambios que se hicieron para este torneo respondieron de buena manera, donde el torneo tuvo sold out dos días.

“Se hicieron cambios importantes, iniciar el domingo y terminar el sábado fueron cambios exitosos. El miércoles tuvimos sold out y tuvimos que vender boletos en fan zone, algo que no nos había pasado desde que el torneo era WTA FInals”, comentó.

Por último, dejó en claro que todas las jugadores que se dieron cita en el GDL Open 2026 quedaron fascinadas.

Hablaba con relaciones de jugadoras y comentaron que ha sido uno de los mejores torneos a nivel de jugadoras del semestre”, añadió.

Guadalajara sigue siendo un lugar favorito para las jugadoras

De igual manera, Gustavo Santoscoy Arriaga refirió que, a pesar de los rumores que se han mencionado sobre que el tenis en México puede quedar relegado, las jugadoras que participaron en esta edición estuvieron fascinadas.

“Guadalajara tiene una gran aceptación para las jugadoras, les gusta la ciudad, la cultura, tienen buena relación con todos. La afición en Guadalajara se está haciendo una gran afición de tenis”, comentó.

A pesar de que superaron las expectativas que tenían en un inicio, Santoscoy dejó en claro que aún quedan muchas cosas por mejorar y eso lo harán en la edición 2027 del Guadalajara Open.