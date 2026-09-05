'Hobbit' Bermúdez se reencuentra con el Estadio Jalisco en noche agridulce

Pese a no contar con minutos, Christian Hobbit Bermúdez puso fin a una espera de 3,409 días y regresó a una convocatoria para un partido de Liga MX; no logró reaparecer en la cancha del Estadio Jalisco durante el Atlas Vs Atlante de la Jornada 7, recinto que vio su última aparición -con gol incluido- en el máximo circuito.

Defendiendo la playera de los Potros de Hierro, este sábado 5 de septiembre Christian Bermúdez volvió a estar disponible en un partido de Liga MX, luciendo el número 18 en el dorsal y permaneciendo en la banca durante los 90 minutos del encuentro entre Rojinegros y los Potros de Hierro.

La última vez que Hobbit Bermúdez disputó un partido de Liga MX fue el sábado 6 de mayo de 2017, día en el que Jaguares de Chiapas visitó al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, misma en la que el mediocampista se convirtió en el héroe de los chiapanecos al anotar el único gol del compromiso y brindarle el triunfo al conjunto hoy extinto del futbol mexicano.

‘Hobbit’ recluido en el Ascenso durante 9 años

A partir de dicho momento, la historia de Christian Bermúdez en el máximo circuito del futbol mexicano sufrió una pausa, enfundándose en los colores de Cafetaleros de Tapachula, Cafetaleros de Chiapas FC y Atlante, sin embargo, todos sus partidos fueron correspondientes al Ascenso MX o a la Copa MX.

Con el regreso del Atlante a la Liga MX, Hobbit Bermúdez fue registrado con el Equipo del Pueblo vistiendo el mítico 18 en la espalda que lo caracteriza entre la afición azulgrana, superando el tramo final de una lesión que lo mantuvo meses alejado de las canchas.

Pese a que la noche pintaba para un regreso redondo, Christian Hobbit Bermúdez deberá seguir esperando y alargando los 3,409 días sin estar presente en la Liga MX, por lo que el compromiso de la Jornada 8 ante Pachuca desde la cancha del Estadio Banorte podría marcar su vuelta al máximo reflector del futbol mexicano.

* En Liga MX, Bermúdez suma experiencia con Atlante, América, Querétaro, Jaguares, Puebla; dentro del máximo circuito fue campeón con los Potros en el Apertura 2007 y monarca con las Águilas en el Clausura 2013.

'Hobbit' Bermúdez fue campeón de Liga MX con Atlante en el Apertura 2007 y con América en el Clausura 2013. Mexsport

BFG