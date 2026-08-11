¡Histórico! Rafael Jódar, primer jugador nacido en 2006 en Semifinales de un Masters 1000

El tenista español Rafael Jódar, de 19 años y número 15 del ranking ATP, se clasificó este martes para las Semifinales del Masters 1000 de Canadá tras derrotar al francés Arthur Fils por 7-6 (5) y 6-3 en un partido interrumpido por la lluvia.

Con este triunfo, el madrileño avanza a la penúltima ronda de un torneo de esta categoría por primera vez en su carrera y se acerca provisionalmente al Top 10 mundial.

El encuentro, aplazado el lunes y detenido de nuevo casi una hora por las precipitaciones, comenzó con dominio claro de. Jódar salvó una bola de break en su primer servicio y rompió de inmediato el saque de Fils para ponerse 3-0. Dispuso de hasta cinco oportunidades de break adicionales para ampliar la ventaja, pero el francés las salvó todas.

Rafael Jódar durante su partido ante Fils en el Masters 1000 Reuters

El marcador se igualó y, con 5-4 a favor de Jódar y Fils sacando 30-0, la lluvia obligó a suspender el juego. Tras la reanudación, el primer set se resolvió en el tie-break. Jódar se adelantó 4-1 en el desempate y, pese a desperdiciar varias oportunidades, cerró el parcial 7-5 con solidez mental.

En el segundo set hubo intercambio de roturas: Fils rompió primero, pero el español respondió de inmediato. Una ligera torcedura de tobillo no afectó a Jódar, quien volvió a quebrar el servicio del galo y controló el resto del parcial.

Fils destrozó su raqueta tras una de las rupturas y salvó tres bolas de partido en el último juego, pero el madrileño selló la victoria con un winner a la pista vacía tras 1 hora y 42 minutos de juego efectivo.

Jódar, el primer hombre de la generación 2006 en Semis de un Masters 1000

Con este resultado, Rafa Jódar se convierte en el primer tenista nacido en 2006 (o después) en alcanzar las Semifinales de un torneo Masters 1000.

En su temporada de debut en el circuito profesional, el madrileño ya había firmado Cuartos de Final en Madrid y Roma, además de título en Marrakech y final en Washington, pero este hito en Montreal marca un nuevo escalón en su meteórica progresión.

Hasta ahora, jugadores de generaciones anteriores habían abierto camino en esta instancia. Carlos Alcaraz (nacido en 2003) lo logró siendo adolescente, Jakub Mensik fue el primero de 2005 en llegar a Semifinales de un Masters 1000 (Miami 2025) y otros como Arthur Fils (2004) también habían pisado esta ronda.

Ningún jugador más joven que Jódar había alcanzado aún las semifinales de un evento de esta categoría, lo que refuerza el carácter histórico de su clasificación.

Jódar vs Nakashima en Semis del Masters 1000

En semifinales, Jódar se medirá al estadounidense Brandon Nakashima, que ya está definido tras imponerse con claridad al italo-argentino Luciano Darderi por 6-2 y 6-3. Será el primer enfrentamiento entre ambos y también el debut de Nakashima en esta ronda de un Masters 1000. El duelo se disputará el miércoles.