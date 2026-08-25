La épica respuesta de Chivas para el 'Loco' Abreu tras criticar a los mexicanos

Tras la contundente goleada de 5-2 que el Guadalajara le propinó a los Xolos en la Jornada 5 en el Estadio Akron, el técnico uruguayo Sebastián Abreu intentó relativizar el resultado adverso.

En conferencia de prensa, el ‘Loco’ destacó que su equipo había alineado a más futbolistas mexicanos nacidos en el país que el Rebaño.

Con esas palabras buscó poner el foco en la composición de las plantillas en lugar de centrarse únicamente en la clara superioridad mostrada por el equipo de Gabriel Milito.

Jugadores de Chivas reunidos

La respuesta de Chivas el ‘Loco’ Abreu: goles con sello mexicano

La cuenta oficial de Chivas en X no tardó en reaccionar de forma sutil pero contundente. Publicó videos de los goles de la victoria acompañados del lugar de nacimiento de cada anotador, dejando en claro que todos los tantos del partido habían sido obra de jugadores nacidos en México.

Santiago Sandoval, oriundo de Boca del Río, Veracruz, abrió el marcador; Ricardo Marín, nacido en la Ciudad de México, firmó un doblete; Roberto “Piojo” Alvarado, de Salamanca, Guanajuato, aportó el cuarto tanto; y Diego Campillo, de Durango, cerró la manita.

La publicación fue interpretada por aficionados como una contestación directa a las declaraciones de Abreu.

Con un simple listado de orígenes, Chivas puso sobre la mesa que los goles que destrozaron el invicto de Xolos fueron convertidos por futbolistas nacidos en suelo nacional, sin necesidad de emitir un comunicado formal.

Continúan las críticas hacía Chivas por los mexicoamericanos

Durante años se ha criticado a Chivas por incorporar a jugadores mexicoamericanos, nacidos en Estados Unidos pero de padres o abuelos mexicanos.

Sectores de la afición y algunos analistas han cuestionado si estos futbolistas encajan del todo en la tradicional filosofía de “puros mexicanos” del club.

Sin embargo, bajo la Constitución mexicana estos jugadores son mexicanos por derecho de sangre, independientemente del lugar de nacimiento.

En los últimos tiempos, la apuesta por este perfil ha dado frutos en cancha: varios de ellos han aportado calidad, profundidad de plantel y resultados positivos, como se vio en la goleada ante Xolos, donde incluso con presencia limitada de nacidos en EE.UU. el equipo impuso su jerarquía.

La discusión sigue abierta, pero los números y el rendimiento actual del Rebaño han ido silenciando parte de las críticas.