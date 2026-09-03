Henry Martín se suma a las críticas sobre el trabajo arbitral en la Leagues Cup

Una vez más un juego de la Leagues Cup concluyó con críticas de los clubes involucrados al trabajo arbitral. En esta ocasión fue el capitán de las Águilas del América, Henry Martín, quien lamentó la imprecisión del árbitro central Mario Escobar y el responsable del VAR, Erik Miranda.

Escobar, el silbante de nacionalidad guatemalteca no sancionó un tiro penal al minuto 12 que a consideración del delantero mexicano, era una falta clara que perjudicó el desarrollo del partido.

La jugada tampoco la consideró penal el árbitro del VAR (Video Assistant Referee), el mexicano Erik Yair Miranda, quien por cierto tiene gafete FIFA desde 2019 y se ha especializado como silbante desde el monitor.

Es frustrante la falta que me hacen al minuto 12, es increíble, es algo enorme que no hayan podido ver. Le dije al árbitro en la cancha que me pisaron y me dijo que no, que ya le habían dicho de arriba que no es falta", reprochó Henry Martin en la zona mixta después del juego que terminó 2-2 y se definió en tiros penales.

“No sé quién estaba en el VAR, no sé para qué está ahí si no va a ver este tipo de jugadas puntuales que son específicas y que afectan directamente al marcador, sobre todo cuando vas al minuto 12, un penal a favor o en contra te cambia totalmente el juego”, abundó.

Henry Martin: “Es frustrante al minuto 12 el penal que me hacen. Es algo enorme que no hayan podido ver.... El penal en contra es un poco más apretado"



"Estamos en deuda en algo internacional y que no quede duda que seguiremos buscando" #America pic.twitter.com/LUYCNEdLFS — Katia Castorena (@KatiaCastorena) September 3, 2026

En la fase previa del torneo, los directores técnicos Miguel Herrera y Sebastián Abreu, entre otros, habían criticado el trabajo arbitral durante el torneo binacional entre la Liga Mx y la MLS.

El mismo estratega uruguayo de las Águilas del América, Guillermo Almada, había dicho en conferencia de prensa que no fueron errores sino horrores los cometidos durante el juego por los jueces comandados por Mario Escobar.

“Aún así el equipo levantó, fuimos superiores en el transcurso del partido, generamos más oportunidades, sobre todo en el primer tiempo.

“El penal en contra, ése sí es un poco más apretado, ése sí consideramos que está en la línea entre que sí lo marcas o no lo marcas, pero para eso están las revisiones. No entiendo al árbitro, a mi consideración debería tomarse la molestia de revisar”, dijo.

En la tanda de tiros penales, Alan Cervantes, quien había anotado previamente para el empate 1-1, falló el tiro penal que dejó fuera de la final a las Águilas del América.