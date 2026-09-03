Mundial sub 20 femenino, Polonia 2026: Favoritas, Grupos, dónde ver y partidos del Tri

El Mundial sub 20 femenino en Polonia 2026 arrancará este sábado 5 de septiembre con la participación de la Selección Mexicana dentro del Grupo A, sector en el que se medirá frente a Benín, Polonia y Argentina; conoce a las favoritas, dónde ver los compromisos de la justa y cada uno de los duelos que afrontará el combinado Tricolor.

Corea del Norte arranca como el máximo contendiente en busca de revalidar su corona, sin embargo, España y Japón intentarán derrocar a las asiáticas, además de que Estados Unidos, Francia y Colombia se encuentran en un segundo escalafón en cuanto a las máximas contendientes para llevarse la corona.

Estos son todos y cada uno de los detalles que debes conocer antes de que arranque la justa, misma en la que el Tri deberá busca un sitio entre las 16 mejores y soñar con hacer historia:

Fechas y sistema de competencia en el Mundial femenil sub 20

Un total de 24 países participarán por el título en la Copa Mundial de la FIFA femenina de Polonia 2026, misma que se divide en 6 Grupos de 4 integrantes por sector.

La Fase de Grupos la superarán los dos mejores de cada uno de los sectores, además de los 4 mejores terceros lugares, quedando únicamente seis conjuntos eliminados tras la Primera Ronda de la justa a celebrarse en suelo europeo.

Estas son las fechas de cada instancia durante el Mundial femenino sub 20 en Polonia 2026:

Fase de Grupos / sábado 5 al domingo 13 de septiembre.

Octavos de Final / miércoles 16 y jueves 17 de septiembre.

Cuartos de Final / sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

Semifinal / miércoles 23 de septiembre.

Partido por el tercer lugar / sábado 26 de septiembre.

Final / domingo 27 de septiembre.

¿Dónde ver el Mundial femenil sub 20, Polonia 2026?

En México únicamente existen dos opciones para seguir el Mundial femenil sub 20 que se celebrará en Polonia, mismas que son VIX –todos los partidos- y TUDN, donde únicamente podrán seguirse los compromisos que dispute la Selección Mexicana.

Estos son los partidos del Tri durante la siguiente edición de la Copa Mundial de la FIFA Femenina sub 20:

México Vs Benín / sábado 5 de septiembre, 10:00 horas - Estadio Arena Katowice.

México Vs Polonia / martes 8 de septiembre, 10:00 horas - Estadio Arena Katowice.

México Vs Argentina / viernes 11 de septiembre, 10:00 horas - Estadio Arena Katowice.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG