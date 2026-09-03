Inminente debut: Santiago Gimenez entra en planes del Porto para el viernes ante Moreirense

Santiago Gimenez se encuentra en el umbral de una nueva etapa en el futbol europeo. Tras concretarse su traspaso al FC Porto, el delantero de la Selección Mexicana fue considerado de inmediato por el cuerpo técnico y se reportó completamente listo para integrarse a la convocatoria del próximo compromiso de los Dragones en la Primeira Liga frente al Moreirense.

El director técnico de la escuadra lusa, el italiano Francesco Farioli, confirmó en la conferencia de prensa previa al encuentro que el canterano de Cruz Azul será tomado en cuenta para tener actividad sobre el césped este viernes 4 de septiembre.

"Santiago Gimenez y Souza estarán en la convocatoria si no hay ningún contratiempo con el tema de sus papeles", declaró de forma tajante el estratega ante los medios de comunicación.

Gimenez llega a la península ibérica procedente del AC Milan de la Serie A italiana, club donde desafortunadamente no entraba en los planes deportivos de la mesa directiva para el presente año. Ahora, su objetivo prioritario será recuperar el ritmo y la contundencia goleadora que lo llevaron al Viejo Continente.

Sin embargo, el estreno del ariete mexicano implicará un duro desafío físico. Farioli advirtió que el futbolista arrastra una inactividad considerable, ya que su último partido oficial se remonta al pasado 24 de mayo, cuando fue titular por última vez con el conjunto rossonero ante el Cagliari.

Ante un calendario sumamente exigente con partidos cada tres días y el inminente estreno en la UEFA Champions League frente al Manchester City, el proceso de adaptación requerirá un esfuerzo máximo.

Porto vs Moreirense: Horario y dónde ver en vivo en México

El encuentro correspondiente a la quinta jornada de la liga de Portugal se disputará este viernes 4 de septiembre de 2026 a las 13:15 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estádio do Dragão.

Para seguir en directo cada detalle del posible debut del ariete tricolor, la transmisión oficial en territorio mexicano estará disponible totalmente en vivo y de forma gratuita a través del canal de YouTube de Claro Sports, así como en su portal web y aplicación móvil.