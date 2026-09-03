Marcos Llorente anuncia su retiro de la selección española: “Sé que muchos no lo entenderéis”

El campeón del mundo, Marcos Llorente, anunció su retiro de la selección de España, a tan solo menos de dos meses de haber ganado la máxima contienda del futbol.

Por medio de su Instagram, el futbolista publicó un mensaje a la afición que sigue de cerca su carrera y al combinado nacional, en el que expresó que a pesar de ser joven es una decisión personal, meditada y sentida.

Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida”, expresó Llorente.

Así pues, el mediocampista aclaró que independientemente de si hubiera ganado el Mundial o no, era una decisión ya tomada desde hace tiempo.

Por último, agradeció a todas las personas que se cruzaron en su camino en los últimos años, sus compañeros que lucharon para que España estuviera en lo más alto y, sobre todo, a su familia que lo acompañó en este viaje.

Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo", manifestó Llorente.

Reacciones ante la despedida de Llorente

Llorente forma parte de la plantilla del Atlético de Madrid desde el 2019. Con ellos se coronó campeón de LaLiga en 2020 y ha sido titular indiscutible con los rojiblancos. Por lo que el club ya se pronunció al respecto con un mensaje de apoyo al mediocampista.

“Orgullosos de tu compromiso y tu forma de representar y defender la camiseta. Eres parte de la historia del futbol español y nos hace inmensamente felices poder disfrutar contigo cada día”, declaró el Atlético de Madrid.

Por otra parte, sus compañeros de selección igual expresaron su respaldo ante la decisión del jugador. Entre los comentarios más destacados están:

“Noooooo…. Te voy a echar mucho de menos”, mencionó Ferrán Torres.

“Un orgullo haber compartido vestidor contigo Marcos”, declaró David Raya.

“Te vas por todo lo alto”, reconoció Alex Baena.

“Te vas dejando huella!”, manifestó Mikel Merino.

“Ha sido un orgullo compartir selección contigo hermano. Te deseo siempre lo mejor, dentro y fuera del campo”, expresó Pedro Porro.

De igual modo, la selección española publicó su agradecimiento al futbolista, "por cada carrera, cada batalla y cada momento".

El adiós del internacional marca el cierre de una etapa. A pesar de lo sorpresivo de su decisión, el mediocampista se retira como campeón del mundo y su compromiso vistiendo la camiseta nacional quedará grabado en la historia del futbol mundial.