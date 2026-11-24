Alarmas encendidas en Coapa. Henry Martín, delantero y capitán del América, está en duda para el partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 ante Rayados. A un día del inicio de la Liguilla, el goleador de las Águilas sintió nuevamente molestias, algo que tiene con incertidumbre su participación este miércoles.

Los primeros reportes revelaron que Henry sintió molestias en el cuádriceps durante la práctica de este martes en Coapa. Incluso, la 'Bomba' iba a estar en la conferencia de prensa previa al duelo ante Monterrey. Sin embargo, por esta lesión menor no salió a atender a los medios.

Tras esto, fuentes cercanas a Excélsior revelaron que Henry sí hará el viaje a la Sultana del Norte para afrontar el duelo de Ida ante Rayados. Incluso, Martín aún sigue considerado en el once inicial que Guillermo Almada mandará al terreno de juego este miércoles en el Estadio BBVA.

Henry Martín, en duda para la Ida MEXSPORT

Sin embargo, la misma fuente aseguró que están conscientes de que posiblemente Henry no pueda jugar. Por lo tanto, será decisión técnica de último momento si el capitán de las Águilas jugará o no de titular el duelo de Ida ante Monterrey.

Henry Martín, pilar del América en el Apertura 2026

Después de casi año y medio repleto de lesiones, Henry Martín volvió al protagonismo en el ataque de América. Además de jugar 15 de los 17 partidos posibles de la temporada regular, fue el mejor goleador mexicano de este semestre.

Henry Martín anotó 11 goles en el AP26 MEXSPORT

En este Apertura 2026, Henry tuvo un total de mil 170 minutos de juego, una cantidad que no alcanzaba desde desde el AP24; incluso, ese semestre fue el último en el que había sumado más de 500 minutos hasta el actual. Además, anotó 11 goles, cifra a la qu eno llegaba desde el Clausura 2023 en el cual anotó 14 goles