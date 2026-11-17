Monterrey.-Héctor Moreno pidió comprender los procesos a nivel Selección Mexicana. Como un símbolo tricolor en su momento, el exfutbolista respaldó al técnico Rafael Márquez.

“Los resultados no son los esperados, pero es dar una oportunidad y tener confianza en él y su staff, se conocen como Andrés Guardado saben lo que es una eliminatoria. El que esté en esa silla sabe que hay críticas, tener resultados, es poco el tiempo y muchas cosas no salen, pero con Javier Aguirre al principio se manejó un estilo diferente y costó.

“Se hizo un gran Mundial 2026 y ahora empezando con Rafa, aunque fue parte como auxiliar del equipo, lo está intentando. Trata de que su estilo lo entiendan los jugadores, es una gran ventaja en su carrera, seguro que los compañeros -jugadores- lo entenderán”.

¿A quién culpa Héctor Moreno?

De igual manera, el exdefensor exhortó a la plantilla tricolor a asumir la responsabilidad del naciente proceso de Rafa Márquez, con saldo de dos empates y tres derrotas al momento, incluida la caída en la ida de los cuartos de final ante Jamaica (3-2), en la Nations League Concacaf.

“Siempre los jugadores deben hacerse responsables, más allá de las situaciones, porque con más indicaciones que haga Rafa, hay fallas. Importante saber recuperarse y depende de la personalidad de cada jugador, pero es parte de esto, es maximizar la victoria a un personaje, la derrota lo mismo, pero a veces son los máximos culpables los entrenadores”, apuntó Moreno, quien registró como seleccionado nacional 132 partidos.

Moreno visitó el Estadio Monterrey, para mirar al combinado nacional en la vuelta de cuartos de final de la Nations League. Además, fue invitado especial en la ceremonia de develación de la placa conmemorativa que la FIFA brindó al Gigante de Acero por su sede en el Mundial 2026.