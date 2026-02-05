Álvaro Fidalgo, ante FIFA es mexicano y nunca más español

De origen es español, de corazón y profesión, es mexicano. Álvaro Fidalgo cumplió el proceso ante la FIFA y se ha emitido la resolución del cambió de federación, por lo que ya no pertenece a la española y pasa a ser de la Federación Mexicana de Futbol.

Esto quiere decir que renuncia a su ciudadania española en cuanto al tema laboral y es como si desde un principio hubiera nacido en México, por lo tanto, es totalmente elegible para ir al Tri y se descarta una opción de que alguna vez pueda jugar por España.

Desde que llegó a México en 2021 llamado por Santiago Solari, quien lo conoció en el Castilla, la filial del Real Madrid, Álvaro Fidalgo comenzó a construir un camino piedra a piedra, peldaño a peldaño para ser reconocido en el futbol mexicano.

Álvaro Fidalgo dejó de pertenecer a la Federación Española y pasa a formar parte de la Femexfut. Captura de pantalla

Tras cinco años de triunfos con el América y una vez que cumplió con ese mismo tiempo laborando en el país para obtener la naturalización, es elegible para representar a México con su selección en cualquier competencia.

La semana pasada, una oferta del Real Betis Balompié, hizo que Fidalgo pidiera al América cambiarlo de equipo, pero no sin antes, ser cauto y hablar con el técnico Javier Aguirre, quien desde tiempo atrás le había mostrado el interés de convocarlo a partir de este mes a la Selección.

El que juegue en España le da un plus y Fidalgo ahora está de lleno en el radar del técnico mexicano, el cual considera que cualquier liga europea es mejor que la casera, por eso siente especial afecto con aquellos que emigren.

Álvaro Fidalgo no tiene registros de participación con la Selección de España, solamente a nivel juvenil. IG: Álvaro Fidalgo

Con el cambio de federación, Fidalgo es por mucho un jugador interesante para el Tri y tiene grandes oportunidades de conseguir un espacio en la lista definitiva para el Mundial 2026.

Nacido en Oviedo, España, Fidalgo es ahora ante la Fedración Internacional de Futbol Asociación, un jugador que pertenece a la Femexut, con los derechos y oblagciones de cualquier futbolista mexicano.

La FIFA comprobó que su llegada a México para trabajar comenzó a partir del 1 de febrero de 2021 y el América, la Femexfut y el propio jugador, demostraron que pasó todo este tiempo viviendo y jugando en la Liga MX, con lo cual no hubo mayor inconveniente para el cambio federativo.