Cae Brasil 3-2 ante Japón en cierre polémico; expulsan a Raphinha y Ancelotti

La Selección de Brasil sufrió un revés al caer 3-2 frente a Japón en encuentro amistoso internacional que desató la inconformidad brasileña en los minutos finales por decisiones arbitrales que incidieron directamente en el marcador.

El conjunto asiático saltó al terreno de juego con una intensidad que sorprendió al pentacampeón del mundo. Apenas al minuto 15, Takefusa Kubo rompió el cero con una jugada individual, recortando hacia adentro y definiendo al poste izquierdo del arco defendido por Pedro Morisco.

Sin dar tiempo a la reacción, los nipones ampliaron la ventaja al 19' por conducto de Keito Nakamura, quien aprovechó un centro desde la banda derecha para firmar el 2-0 con un remate cruzado.

Brasil comenzó a equilibrar el trámite gracias al desequilibrio de su ofensiva. Al minuto 33, Vinicius Junior devolvió la esperanza a la Canarinha con un potente disparo de media distancia que entró al ángulo, acortando distancias antes del descanso (2-1).

La polémica, la expulsión de Raphinha y el cierre agónico

El complemento mantuvo el ritmo dinámico. Tras varios intentos, la insistencia brasileña rindió frutos al minuto 75, cuando nuevamente Vinicius Junior apareció dentro del área para empujar el balón y firmar el empate 2-2, devolviendo el control anímico a los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Sin embargo, el cierre trajo la jugada que definió el encuentro. Cuando el reloj marcaba el tiempo añadido (90'+1'), Tatsuhiro Sakamoto aprovechó un rebote en el área tras una acción donde la banca brasileña reclamó una falta previa sobre João Gomes que el árbitro central, el singapurense Jansen Foo, dejó seguir.

El balón terminó en el fondo de las redes para el 3-2 definitivo. La acción desató un conato de bronca y los reclamos inmediatos del banquillo brasileño. El técnico Carlo Ancelotti ingresó al campo para protestar airadamente al colegiado, ganándose la tarjeta roja.

En medio de la tensión, el extremo Raphinha -quien había salido de cambio al minuto 71- también recibió la tarjeta roja directa por conducta antideportiva y protestas desmedidas contra la terna arbitral.