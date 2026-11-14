Portugal rinde homenaje a Cristiano Ronaldo e inmortaliza su mítico ‘7’

Una nueva era comienza en Portugal y llegó el momento de la vida post ‘CR7’, es por esa razón que la Federación Portuguesa de Futbol decidió inmortalizar el mítico dorsal 7 de Cristiano Ronaldo.

En un video compartido en redes sociales por la propia Selección de Portugal se puede observar cómo es que cambian el diseño del dorsal 7 de la camiseta, esto con la intención de que nadie vuelva a usar el mismo número que Cristiano.

“Tiempo de estrenar un nuevo 7. Porque hay uno que será eterno”

Este extraño homenaje realizado por Portugal se debe a que de acuerdo a las reglamentaciones de UEFA y FIFA, ninguna selección puede retirar dorsales y están completamente obligados a designarle el número 7 a un futbolista mientras el combinado luso esté en competición oficial.

En redes sociales los aficionados lusos y de otros países no tomaron de buena manera este homenaje a Cristiano Ronaldo y algunos señalaron que era demasiado tarde el intento por rendirle un homenaje a su máxima leyenda.

¿Quién usará el 7 en Portugal?

La Selección de Portugal afrontará partidos de la UEFA Nations League frente a Dinamarca y Gales durante la presente Fecha FIFA y ya se sabe quién usará el dorsal ‘7’ que Cristiano ha dejado vacante.

Carlos Forbs, juvenil de 22 años que actualmente milita en el Brunas de Bélgica fue el elegido para portar el dorsal 7 para los próximos dos compromisos de Portugal, llamando la atención que no sea un jugador de más peso dentro de la selección.

Es importante destacar que esto no significa que Carlos Forbs sea el heredero oficial del ‘7’ en Portugal, sino que simplemente le fue designado por reglamento ya que no se podía dejar vacío el número.