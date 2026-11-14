Video: Visita sorpresa de Oyarzabal, Zubimendi y Merino a Barrenetxea en Madrid tras su operación

La concentración de la Selección Española en Las Rozas dejó un momento de compañerismo. Aprovechando la fecha FIFA, Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi y Mikel Merino visitaron a Ander Barrenetxea, quien fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa.

El gesto no estuvo solo protagonizado por los jugadores de la Real Sociedad y del Arsenal; también contó con la presencia de una comitiva de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) encabezada por el director técnico de desarrollo, Aitor Karanka, el segundo entrenador Juanjo González y el doctor Óscar Celada.

Ander Barrenetxea sufrió una grave lesión en el muslo derecho durante el encuentro de LaLiga frente al Rayo Vallecano. El jugador fue intervenido por el especialista finlandés Lasse Lempainen, quien realizó la cirugía.

Si bien la operación se desarrolló sin incidencias, el tiempo estimado de recuperación oscila entre los cinco y seis meses, lo que prácticamente aparta al extremo de lo que resta de la temporada con la Real Sociedad.

La noticia fue un duro golpe para el jugador, que se encontraba en un gran momento y había sido incluido por Luis de la Fuente en la lista para esta última ventana de selecciones del año.

"Es un orgullo que vengan a visitarte. Son compañeros y amigos que he hecho durante estos años. Se lo agradezco también al Cuerpo Técnico por acercarse y preocuparse. Estoy feliz de poder empezar la recuperación", expresó Barrenetxea tras el emotivo encuentro.

Los próximos encuentros de la Selección española

Mientras Barrenetxea inicia su proceso de rehabilitación, el combinado nacional continúa concentrado preparando sus últimos retos oficiales del año en la fase de grupos de la UEFA Nations League.

La Roja se medirá en esta doble cartelera de noviembre ante la República Checa y frente a la selección de Inglaterra, duelos donde la selección española buscará amarrar el boleto y el liderato del sector.