Regresa Mbappé a la actividad con Francia tras “lesión” y rumores de molestía con Zidane

La Selección de Francia recibirá a su similar de Turquía este domingo en el Stade Matmut-Atlantique y aparentemente lo hará con el regreso de Kylian Mbappé a la actividad con el combinado nacional tras superar las molestias físicas que lo mantuvieron al margen del compromiso anterior contra Italia.

Diversos medios de comunicación españoles reportaron la supuesta molestia entre el delantero del Real Madrid y el Director Técnico Zinedine Zidane, por la ligera sobrecarga muscular en los isquiotibiales durante las sesiones de entrenamiento en Clairefontaine previas al duelo frente a Italia y por las que presuntamente Kylian pretendía romper la concentración y regresar a Madrid, y únicamente volver para el segundo partido.

Sin embargo, parece que Zidane no se creyó el cuento del delantero y le pidió que permaneciera en la concentración hasta el último día pese a que no tendría minutos, petición que molestó a Kylian, quien la pasada Fecha FIFA sí logró regresar a España de manera anticipada y volvió a tener actividad con el Madrid pese a que había sufrido una lesión de rodilla unos días antes con su selección.

Sin embargo, este sábado Mbappé atendió al cien por ciento el entrenamiento de la Selección de Francia, por lo que seguramente será considerado para el juego de este domingo ante Turquía.

Turquía llega a Burdeos con la necesidad de sumar puntos en la recta final de la fase de grupos. Su esquema habitual se basa en un bloque defensivo ordenado, líneas juntas y transiciones rápidas por las bandas para aprovechar los espacios al contragolpe.

Para romper esta estructura defensiva, el equipo dirigido por Zidane requerirá paciencia en la circulación del esférico, movilidad constante en tres cuartos de cancha y la precisión en los metros finales, aspectos en los que la presencia de Mbappé resulta fundamental para el funcionamiento táctico del equipo.