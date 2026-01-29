¡Hay arreglo por Raphael Veiga! El América ya trabaja el trámite 

El América ha comenzado los trámites con el Palmeiras, para hacerse de los servicios del brasileño Raphael Veiga.

El futbolista de 30 años y su entorno acordaron los términos para vestir de amarillo (préstamo con cláusula de compra obligada; el costo ronda los 9 millones de dólares y un salario de 2.5 mdd anual).

Una fuente cercana al Palmeiras señaló a Excélsior que Raphael Veiga ya compartió documentos con el América y que el trámite con la entidad sudamericana "está casi resuelta".

La directiva y cuerpo técnico del América esperan que este fin de semana quede arreglado el fichaje del brasileño, para su anuncio oficial al inicio de la siguiente semana y su respectivo recibimiento.

Raphael Veiga llegará a un América con presente convulso. Para la cuarta fecha del Clausura 2026 las Águilas llegan con su peor saldo ofensivo en la era de torneos cortos (sin goles en tres jornadas) y solamente dos puntos de nueve posibles. El sábado 31 de enero retoman la actividad de Liga MX contra el Necaxa, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Coapa, en reestructuración

De igual manera el brasileño se encontrará con una nueva era en la directiva una vez que Antonio Ibrahim tome el cargo de director deportivo, puesto que dejó Diego Ramírez.

Mientras que en el cuerpo técnico, Paulo Victor, auxiliar de André Jardine, difícilmente terminará el Clausura 2026 ante la oferta de la Confederación Brasileña para dirigir a la Sub21. Además de que fue clave en el acercamiento del club con el Palmeiras para negociar a Veiga.

La otra carrera que tiene el América es contra el tiempo. Necesita liberar un puesto de jugador No Formado en México (NFM) y la fecha límite de transferencias es hasta el 9 de febrero.

El próximo a dejar Coapa sería el delantero Víctor Dávila, aunque las negociaciones del América y el Colo-Colo se estancaron.

André Jardine al momento goza del respaldo de los altos mandos del América. La seguridad se la dieron tanto el propietario Emilio Azcárraga como Joaquín Barcárcel, alto dirigente de Grupo Ollamani, en aquella cena en un lujoso restaurante al sur de la Ciudad de México.