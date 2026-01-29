Calendario de las funciones del CMLL para febrero y marzo de 2026

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tiene preparada diversas funciones especiales para los meses de febrero y marzo de 2026. Te presentamos el calendario de las mismas, que se realizarán en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México.

- 3 de febrero: Torneo Reyes del Aire.

- 13 de febrero: Se hará una despedida del contingente que representará al CMLL en Fantasticamanía Japón, donde los luchadores mexicanos harán frente a gladiadores de New Japan Prowrestling.

- 17 de febrero. Arrancan las eliminatorias del Torneo de Escuelas, en las que participarán la CDMX, Jalisco, Comarca Lagunera, Puebla, entre otras.

- 6 de marzo. Cartel completo de luchas femeniles, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

- 20 de marzo. Homenaje a Dos Leyendas.

Para este viernes 30 de enero, el CMLL presentará luchas entre luchadores de sus filas contra representantes de All Elite Wrestling (AEW), siendo uno de los combates principales la disputa por el Campeonato Mundial Completo del Consejo, entre el monarca Claudio Castagnoli y el poblano Xelhua.

- Lucha estelar: Místico, Máscara Dorada y Neón vs. Volador Jr, Último Guerrero y Difunto.

- Batalla semifinal: Claudio Castagnoli vs. Xelhua.

- Mano a mano: flip Gordon vs. Bárbaro Cavernario.

- CMLL vs. AEW: Soberano Jr, Ángel de Oro y Niebla Roja vs. Johnny TV, Mansoor y Mason Madden.

- Tercera lucha: La Jarochita, Skadi y Tabata vs. Persephone, Zeuxis y Sanely.

- Segunda lucha: Felino Jr, El Cobarde e H. de Stuka Jr vs. Akuma y los Gemelos Diablo.

- Primera lucha: Rey Cometa y Espíritu Negro vs. Pólvora y El Coyote.