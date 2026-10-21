El tráfico los bajó del coche: Pollo Briseño y jugadores del Toluca toman el tren interurbano

Antonio “Pollo” Briseño, Luan García y Bruno Méndez encontraron una salida al bloqueo de la carretera México-Toluca: subirse al Tren Interurbano para regresar a la Ciudad de México después del entrenamiento de los Diablos Rojos.

Los defensores del Toluca cambiaron su traslado habitual en automóvil por un recorrido en transporte público ante las afectaciones viales registradas el martes 20 de octubre, mientras el equipo preparaba su compromiso frente a los Xolos de Tijuana en el Apertura 2026.

Briseño compartió el episodio mediante una historia en su cuenta de Instagram, donde mostró el trayecto que realizó acompañado por Luan García y Bruno Mééndez. Los tres futbolistas recurrieron al servicio ferroviario para continuar su camino hacia la capital.

El bloqueo en la carretera México-Toluca complicó durante varias horas los desplazamientos entre ambas ciudades y también alcanzó a los integrantes del conjunto escarlata, quienes tuvieron que buscar otra opción para volver a casa.

El Tren Interurbano se convirtió así en la alternativa para los jugadores, que pudieron continuar su traslado sin depender de la circulación en la carretera.

Pollo Briseño comparte el viaje con sus compañeros

La publicación de Antonio Briseño mostró a los tres defensores sentados dentro del vagón. El zaguero mexicano apareció en primer plano, mientras Luan García y Bruno Méndez posaron junto a él durante el recorrido.

Los jugadores del Toluca realizaron el viaje después de su sesión de preparación, en una jornada en la que las manifestaciones alteraron la movilidad de miles de personas entre el Estado de México y la capital del país.

Toluca busca cortar su racha sin ganar

El Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, tiene como siguiente compromiso el encuentro ante los Xolos de Tijuana, este miércoles 21 de octubre, con la necesidad de recuperar el paso en el cierre de la fase regular.

Los Diablos Rojos acumulan cuatro partidos consecutivos sin ganar, una racha que buscarán cortar para fortalecer su posición rumbo a la Liguilla del Apertura 2026.

El conjunto escarlata viene de empatar 1-1 ante el Atlético de San Luis en el Estadio Nemesio Diez. El equipo de Mohamed intentará reencontrarse con la victoria después de una jornada que incluyó un regreso a casa distinto al habitual para algunos de sus futbolistas.