Lo sacan del chat… Courtois fue eliminado del WhatsApp de la selección belga

Thibaut Courtois quedó fuera del chat. El portero del Real Madrid reveló que fue eliminado del grupo de WhatsApp de los jugadores de la selección de Bélgica, aunque aseguró que mantiene comunicación con algunos compañeros y desea regresar al representativo nacional en noviembre.

El guardameta de 34 años contó lo sucedido durante una entrevista con DAZN, en la que también habló de su futuro con los Diablos Rojos y dejó claro que no exige tener garantizada la titularidad para volver.

Me han echado del grupo de WhatsApp de los jugadores. Ese grupo sirve para comunicar información, como los entrenamientos. Hay algunos mensajes de vez en cuando, pero tampoco demasiados”, explicó Courtois.

El portero belga restó importancia a su salida de esa conversación y expresó confianza en la etapa que encabeza el seleccionador neerlandés Mark van Bommel. Su exclusión del chat tampoco terminó con el contacto que conserva con integrantes del plantel.

“Todo el mundo estaba bastante satisfecho después de la primera concentración con Van Bommel. El equipo va por buen camino, al igual que el entrenador. Esta selección tiene un gran futuro”, afirmó Courtois.

Courtois quiere volver, aunque tenga que ir a la banca

Courtois había contemplado retirarse de la selección después del Mundial de 2026, en el que Bélgica quedó eliminada en cuartos de final frente a España. Sin embargo, el ambiente que vivió durante la competencia lo hizo cambiar de opinión.

El guardameta del Real Madrid reveló que ofreció a Van Bommel regresar en noviembre como una solución de compromiso. El portero sostuvo que conoce sus cualidades y considera que todavía puede aportar al equipo, pero aceptaría que el entrenador eligiera a otro compañero.

Nadie tiene por qué garantizarme un puesto de titular. Si Senne Lammens, Maarten Vandevoordt o Mike Penders han trabajado bien y el seleccionador prefiere jugar con ellos, no hay ningún problema. No me molesta en absoluto”, aseguró Courtois.

El internacional belga, quien acumula 115 partidos con su selección, insistió en que nunca acudió a una convocatoria dando por hecho que jugaría automáticamente.

Su renovación con el Real Madrid sigue pendiente

Courtois también abordó la renovación de su contrato con el Real Madrid, cuyo vencimiento está previsto para junio de 2027. El portero señaló que todavía faltan detalles, aunque espera que las conversaciones concluyan pronto.

“Todavía no está cerrado. En principio, debería resolverse rápidamente. No hay ningún problema”, explicó el guardameta, quien indicó que su representante y su padre deben encontrar tiempo para conversar sobre los últimos puntos del acuerdo.

“Quiero quedarme aquí mucho tiempo y hago todo lo posible para conseguirlo”, concluyó Courtois.