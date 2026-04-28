Del desaire en el Draft al nido de los Ravens: El quarterback mexicano Diego Pavia llega a la NFL

Después de tres días sin ser seleccionado en el draft, el quarterback de origen mexicano Diego Pavia firmó como agente libre con los Ravens de Baltimore.

El acuerdo se concretó al medio día de este martes, justo antes de que inicie el campamento de novatos de la organización.

El gerente general Eric DeCosta cerró la incorporación del quarterback procedente de Vanderbilt Commodores, ganador del premio Johnny Unitas Golden Arm 2025 y finalista al Trofeo Heisman. Reportes de CBS Sports y ESPN indican que el contrato es por tres años.

Baltimore también firmó al quarterback de UConn Huskies, Joe Fagnano, con la intención de que ambos compitan en igualdad de condiciones durante el minicampamento. La práctica inicial está programada para el viernes.

Pavia fue rechazado en el draft

Pavia llega a la NFL tras una de las temporadas más productivas en la historia de Vanderbilt. Lideró a los Commodores a 10 victorias, la primera campaña con doble dígito en triunfos para el programa, con 3,539 yardas por pase y 29 touchdowns, además de 10 anotaciones por tierra.

Promedió más de 330 yardas de ofensiva total por partido, cifra que lo colocó en el segundo lugar de la FBS. Fue nombrado All-American del primer equipo y Jugador Ofensivo del Año de la SEC.

A pesar de esos números, no fue seleccionado en el draft, lo que lo convirtió en el primer finalista al Heisman en 12 años en quedar fuera. Su proceso previo estuvo marcado por cuestionamientos sobre su estatura y edad. Aunque Vanderbilt lo registró con 1.83 metros, el NFL Scouting Combine lo midió en 1.77 metros, perfilándolo como uno de los quarterbacks más bajos de la liga a sus 24 años.

Competencia interna y contexto personal

La sala de quarterbacks de Baltimore está encabezada por Lamar Jackson, dos veces Jugador Más Valioso de la NFL, y Tyler Huntley. La organización proyecta a Pavia en un proceso de desarrollo con opciones de competir por el tercer puesto del roster.

Durante el proceso previo al draft, su personalidad también generó debate. Tras finalizar como segundo en la votación del Heisman detrás de Fernando Mendoza, publicó un mensaje crítico en redes sociales dirigido a los votantes, del cual posteriormente ofreció disculpas.

Fuera del campo, Pavia rechazó ofertas de transferencia valoradas en más de cuatro millones de dólares durante su etapa universitaria y declaró en 2025 que no contaba con agente para acuerdos de derechos de imagen.

De ascendencia hispana, su historia familiar se remonta a Camargo, Chihuahua, donde se asentaron sus antepasados durante la época colonial. Sus abuelos nacieron en esa región. La familia emigró posteriormente a Estados Unidos antes del nacimiento de su padre.

La firma con Baltimore lo coloca en la antesala de su primera experiencia profesional, en un roster con espacios disponibles y bajo evaluación inmediata en el minicampamento de novatos.