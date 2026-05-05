Mundial 2026: Cinco nacos asaltan Nueva York: ¿cuánto cuesta ir a los 8 partidos en la Gran Manzana?

Para el Mundial 2026, la sede de Nueva York/Nueva Jersey es el epicentro del torneo. Con el MetLife Stadium (oficialmente Estadio Nueva York Nueva Jersey) como escenario de la gran final, los costos de los boletos y el hospedaje son factores críticos para tu presupuesto.

Acaso aficionados al futbol ya hayan planeado su visita al torneo con la sola estancia en la Gran Manzana, una urbe con excelentes atractivos para el turismo. En ese sentido, a continuación desglosamos los precios de boletos en Categoría 3 y el costo de hoteles tres estrellas en Nueva York durante los 37 días que separan el primer juego del último en esta sede.

En efecto, la Categoría 3 es una de las opciones más buscadas por ofrecer un equilibrio entre visibilidad y costo. Los precios oficiales de la FIFA para estos encuentros variaron según la fase del torneo. EN NY/NJ se podrán ver, por ejemplo, el Brasil vs. Marruecos, el Francia vs. Senegal, y así hasta el juego por el título de la Copa del Mundo, el octavo en el paquete que ofrece la Gran Manzana, el 19 de junio. En el supuesto que haya aficionados que planificaron anticipadamente la referida opción, el presupuesto de los boletos habría sido de $2,790 dólares para los ocho juegos referidos.

Costo de hospedaje: hoteles 3 estrellas en NY

Para cubrir desde el primer juego (13 de junio) hasta el octavo (19 de julio), se necesitaría una estancia de 37 noches.

Durante el Mundial 2026, se espera que las tarifas hoteleras en Nueva York aumenten hasta un 300% debido a la demanda masiva de aficionados internacionales.

Un hotel de tres estrellas (como el Hilton Club) tiene un costo promedio proyectado de $320 dólares por noche durante la temporada alta del torneo. Así, el costo total de la estancia (37 noches) sería de aproximadamente $11,840 billetes verdes.

De Nueva York a Nueva Jersey. X: @MetLifeStadium

De acuerdo a Civitatis, compañía de venta online de visitas guiadas, excursiones y actividades turísticas, un presupuesto bajo de comida rápida o callejera va de los 20 a los 35 dólares diarios, mientras que un presupuesto medio en restaurantes casuales va de 40 a 80 por día. La cena en un restaurante estándar suele costar más de 40 dólares por pareja.

El boleto del metro tiene un costo de 2.90 dólares, pero el abono por 7 días está en 33. El trayecto en taxi desde el Aeropuerto JFK, incluyendo peajes y otros gastos, es de unos 75 dólares.

Hay otros gastos como entradas a museos (entre 20 y 40 dólares), o musicales de Broadway y demás espectáculos, desde los 60 dólares.

¿Y el vuelo?

Un vuelo redondo desde la Ciudad de México a Nueva York tiene un costo base que suele oscilar entre los 6,100 y los 9,700 pesos para viajes en clase económica. Siempre se recomienda reservar con al menos 5 semanas de anticipación para obtener mejores tarifas.

Escenario clave de Estados Unidos. X: @MetLifeStadium

Así, para ese mes y días que requeriría una estancia en Nueva York para disfrutar la ciudad y los ocho partidos del Mundial 2026 se requieren de unos 271 mil pesos, sin contar el vuelo referido líneas arriba ni los precios de tren NY/NJ, en este momento revisados por las autoridades competentes que quieren evitar que sus precios se disparen durante el torneo. Como sea, el presupuesto calculado es sólo eso y hoy en día quizás ya salga en mucho más.