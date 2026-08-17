Harry Kane sobre el Balón de Oro 2026: "Sería genial ganarlo"

La incertidumbre sobre el ganador del Balón de Oro 2026 es muy alta. Varios nombres entran en la conversación tras una temporada repleta de grandes actuaciones individuales y un Mundial que no dejó un claro dominador absoluto.

Entre los favoritos destaca Harry Kane, quien acaba de pronunciarse sobre sus posibilidades. El delantero del Bayern Múnich ha vuelto a los entrenamientos tras el torneo y ha hablado con claridad sobre el premio individual más prestigioso del futbol.

Haary Kane colaboró con un gol en el triunfo de 2-3 de Inglaterra sobre México en el Mundial 2026 Mexsport

Kane ansía ganar el Balón de Oro, pero se mantiene en cautela

Ante la posibilidad de poder ganar el Balón de Oro 2026, Harry Kane se mostró realista y humilde al referirse al galardón.

Es el mayor premio que se puede conseguir. El Balón de Oro no está en mis manos”, afirmó.

Dejó claro que ya ha hecho todo lo posible desde el punto de vista deportivo y que ahora la decisión depende de los votantes.

He hecho lo que he podido en cuanto a rendimiento. Por supuesto, sería fantástico si ocurre. Pero en última instancia quedan todavía dos o tres meses hasta que se tome la decisión”, añadió.

Por último, el inglés afirmó que hizo una gran temporada y que por ello, se siente bien de poder entrar en la conversación en el premio que catalogo como “un sueño”.

Estoy muy orgulloso de la temporada que jugué el año pasado. El Balón de Oro es, desde el punto de vista individual, lo más grande que se puede alcanzar”, declaró.

Kane, uno de los grandes favoritos para ganar el Balón de Oro

Kane llega a esta recta final de la carrera por el Balón de Oro como uno de los principales candidatos.

En la 2025/26 firmó números extraordinarios con el Bayern: 61 goles en 51 partidos, máximo goleador de la Bundesliga con 36 tantos, campeón de liga y de la DFB-Pokal, además de la Supercopa alemana, y semifinalista de la Champions League.

En el Mundial 2026 también dejó su sello. Marcó seis goles, ayudó a Inglaterra a alcanzar las semifinales (donde cayó ante Argentina) y a cerrar el torneo en el tercer puesto.

Esa combinación de regularidad goleadora, títulos domésticos y presencia en las fases decisivas de las grandes competiciones lo mantiene firmemente en la pelea por el premio que se entregará en octubre en Londres.