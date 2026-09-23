Cristiano Ronaldo se niega a retirarse de Portugal: “Se mueren de ganas de que deje la selección”

41 años y todavía hay gasolina en el tanque. Luego de disputar su sexta Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo vuelve a ser convocado con la Selección de Portugal y manda un importante mensaje a quienes lo ponen cada vez más cerca del retiro.

El astro portugués fue convocado por su país en esta Fecha FIFA para disputar la Fase de Grupos de la UEFA Nations League, y en conferencia prensa previo al partido vs Gales, Cristiano dejó claro que aún tiene mucho que aportar en el combinado lusitano.

“Se mueren de ganas de que deje de ir a la selección, pero todavía puedo decidir por mi cuenta”

Estas palabras de Cristiano son en referencia a todos los comentarios que han existido sobre su posible retiro de Portugal, comentarios que vienen tanto de aficionados como de periodistas y analistas.

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¿Cuándo será el adiós de Cristiano Ronaldo de Portugal?

De igual forma, Cristiano Ronaldo mencionó que su retiro de la Selección de Portugal no tiene una fecha definida y este se dará cuando él mismo sienta que ya no puede sumar más al equipo.

“Sigo creyendo que puedo ayudar a la selección a lograr sus objetivos, y terminaré cuando sienta que ya no aporto nada aquí”

Con esto, ‘CR7’ pone fin a los rumores y deja claro que no seguirá los pasos de Lionel Messi, quien hace unas semanas anunció su adiós de la Albiceleste y se despide de Argentina el próximo 6 de octubre.

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Próximos partidos de Portugal y Cristiano Ronaldo

Portugal, vigente campeón de la UEFA Nations League, afrontará tres compromisos de la Fase de Grupos en el arranque de esta nueva edición en la que comparte sector con Dinamarca, Noruega y Gales.