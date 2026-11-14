Balón de Oro con futuro en la NFL: Harry Kane mete gol de campo de 68 yardas

Harry Kane, reciente ganador del Balón de Oro 2026, demostró que su talento con el balón va mucho más allá de las canchas de futbol y que tiene las condiciones necesarias para convertirse en estrella de la NFL.

En el marco del partido internacional de la NFL en Alemania entre los New England Patriots y los Detroit Lions, el atacante del Bayern Múnich participó en una dinámica oficial en conjunto con la liga estadounidense, donde puso a prueba su potencia y precisión como pateador.

Durante el reto, el capitán de la Selección de Inglaterra conectó un espectacular gol de campo de 68 yardas, una distancia con la que igualaría el récord del gol de campo oficial más largo en la historia de la NFL, dejando boquiabiertos tanto a los aficionados como a los propios jugadores de futbol americano presentes en Múnich.

Harry Kane sueña con llegar a la NFL

La exhibición de Kane no es una simple casualidad, ya que el artillero inglés ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo real de intentar una carrera como kicker profesional en la NFL una vez que cuelgue los botines.

Apenas en septiembre de 2026, durante una concentración con la Selección de Inglaterra, el goleador explicó por qué considera viable este salto y la seriedad con la que lo asumiría tras retirarse de las canchas:

"Cobro penales y es una presión y una técnica muy similares. Si hiciera eso, en términos de entrenamiento, estaría más cerca de lograrlo que en cualquier otro deporte. Si lo hiciera, es algo que me tomaría en serio. Me tomaría quizá entre seis meses y un año para intentar practicar antes".

En aquella misma comparecencia, el delantero también planteó la posibilidad de jugar en la MLS en el tramo final de su carrera para empatar calendarios y facilitar su transición hacia los emparrillados.