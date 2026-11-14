Brasil no libera a Raphinha para poder volver con Barcelona

Malas noticias para el Barça. Cuando parecía que el conjunto culé recuperaría una de sus estrellas de manera anticipada en esta Fecha FIFA, Brasil ha puesto freno de mano y han decidido no liberar a Raphinha quien no podrá volver a Barcelona.

Luego de la expulsión sufrida en el partido amistoso vs Japón y la inhabilitación para disputar el próximo partido con la Verdeamarela, todo apunta a a que Raphinha rompería la concentración y volvería con el FC Barcelona antes de lo previsto, sin embargo, la Confederación Brasileña de Futbol informó que no será así.

Rodrigo Caetano, director ejecutivo de la CBF, aseguró que Raphinha no abandonará la concertación y permanecerá con el próximo martes argumentando que es uno de los líderes del vestidor y lo necesitan ahí con el grupo pese a que estar inhabilitado para jugar vs Singapur.

"Raphinha permanecerá con nosotros, no tiene sentido (liberarlo), es uno de nuestros líderes. Ya veremos, con calma, quién va a representar al equipo de la mejor forma positble en el próximo partido"

Esta decisión tomada por Brasil llama bastante la atención pues no tienen compromisos oficiales en esta Fecha FIFA y situaciones como esta es normal que las selecciones liberen a sus futbolistas, aunque este no es el caso.

El delantero de la Selección de Brasil y del Barcelona respondió a las críticas por sus minutos en la presente fecha FIFA X: @CBF_Futebol

Raphinha pide disculpas

Luego de perder por marcador de 2-3 ante su similar de Japón, Raphinha, capitán de Brasil, asumió la responsabilidad de la derrota y ofreció disculpas por dejar a su equipo con en inferioridad numérica cuando más lo necesitaban, aunque también aprovechó para señalar el arbitraje.

"Quiero pedir disculpas por la expulsión, pero es muy complicado no hablar del árbitro. Es difícil cuando estás jugando también contra el árbitro. Eso complica mucho las cosas. No estoy diciendo que no tengamos culpa. Tenemos mucho que mejorar y lo haremos, pero no podemos ignorar la actuación arbitral de hoy”