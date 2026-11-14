Estrella del Liverpool lanza advertencia por el estreno de GTA VI: "Será muy difícil encontrarme"

La expectativa por el estreno de Grand Theft Auto VI ya se siente en la Premier League. Es habitual que los futbolistas de élite dediquen gran parte de su tiempo libre a los videojuegos, y el delantero sueco del Liverpool, Alexander Isak, reconoció que el lanzamiento del título de Rockstar Games cambiará por completo su rutina fuera de las canchas.

En declaraciones recientes, el atacante dejó claro que su vida se resumirá únicamente en cumplir con sus compromisos deportivos y jugar la nueva entrega de la franquicia, advirtiendo entre bromas que será complicado contactarlo tras el estreno.

"Creo que va a ser muy difícil encontrarme a partir del 19, cuando salga el juego. Voy a estar totalmente metido en él", afirmó el futbolista

Isak subrayó que el exigente calendario de partidos con los Reds será el único motivo por el que dejará el control, mientras que el resto de sus actividades personales quedarán en segundo plano.

Números de Isak esta temporada

Más allá de su entusiasmo como gamer, el delantero atraviesa un sólido momento futbolístico. Consolidado como el referente ofensivo titular en la segunda temporada de Andoni Iraola en el banquillo del Liverpool, el sueco ha respondido con contundencia frente al arco, registrando 8 goles y 1 asistencia en 14 partidos disputados en todas las competencias.

Con este ritmo goleador como carta de presentación, la afición de Anfield seguirá de cerca si la llegada de GTA VI se queda solo en una anécdota de vestuario o si llega a influir en su rendimiento dentro del terreno de juego.