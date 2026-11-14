Luis de la Fuente cierra el caso de Lamine Yamal

El Director Técnico de la Selección Campeona del Mundo, Luis de la Fuente, negó haberse molestado por los rumores sobre la ausencia del jugador del Barcelona, Lamine Yamal, en la concentración de La Roja.

“No, no me he enfadado. Dije que me molesta cuando no se dice la verdad, que yo creo que le sucede a todos los que estamos aquí, que no nos gustaría que se mienta. La falta de verdad, al falta de veracidad”, expresó en conferencia de prensa De la Fuente.

Según el seleccionador, la razón por la que Lamine Yamal no concentró con el equipo desde el inicio fue para que el jugador se quedara en Barcelona para ser evaluado por el Cuerpo Médico.

“Lamine está fantástico, el proceso lo volveríamos a hacer, creo que le ha venido muy bien, ha recuperado perfectamente. El recibimiento que tuvieron tanto él como Mikel fue especular, toda la gente abrazándose. Me alegro de tener dos miembros más de nuestra familia juntos”, dijo.

Quien también habló al respecto fue el jugador del Villarreal, Alex Baena, quien negó tajantemente que su compañero del Barcelona haya tenido privilegios

Pero es que no ha tenido privilegios. Fue una situación de que terminó con molestias del Metropolitano, se ha quedado en Barcelona a hacer pruebas.

“Al final Lamine tiene muchísima repercusión, es nuestro mejor jugador y si alguna vez hay una excepción y se tuviese que dar el caso de hacerle un favor, lo entenderíamos nosotros, pero nunca se ha dado”, mencionó Baena.

Este domingo, la Selección de España se medirá a su similar de Inglaterra dentro de la UEFA Nations League en el Estadio Metropolitano.