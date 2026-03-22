Hansi Flick tras el 1-0: "Con esta sobrecarga, aprecio mucho el resultado"

La victoria sufrida del Barcelona por 1-0 ante el Rayo Vallecano, posición 14 en la tabla en el Spotify Camp Nou, ha sido consecuencia del alto desgaste que ha sufrido el equipo, esto según el estratega alemán Hansi Flick.

"Cuando ves todos los partidos que hemos tenido en el último mes, aprecio mucho el resultado", admitió Flick en conferencia de prensa.

Barcelona ha tenido un mes intenso primero en la semifinal de la Copa del Rey donde derrotaron 3-0 sobre el Atlético de Madrid, después 1-0 ante el Athletic para luego disputar los octavos de final ante el Newcastle con la victoria 5-2 sobre el Sevilla en la liga.

El técnico fue autocrítico respecto a la entrada de sus jugadores al campo, señalando que "al principio del partido, no hemos estado concentrados", aunque destacó que lo primordial en esta etapa de la temporada era "sacar los tres puntos" a pesar de no haber rendido al máximo nivel.

Flick también dedicó palabras de elogio al planteamiento táctico del Rayo Vallecano y a su técnico, Íñigo Pérez. "No hemos hecho nuestro mejor partido, pero es que ellos han hecho un gran partido. Su equipo juega muy buen fútbol y estoy contento por él".

Ronald Araujo: El héroe del balón parado y el descanso necesario

El único tanto del encuentro llegó por conducto de Ronald Araujo. Flick subrayó que este gol es una recompensa al trabajo realizado en los entrenamientos, esperando que al uruguayo este tanto le "pueda dar confianza" en un aspecto del juego donde el club ha mejorado "mucho".

Por su parte, el charrúa coincidió con su entrenador sobre la complejidad del duelo y el cansancio acumulado en la plantilla. "Fue complicado, sobre todo al final, pero lo importante era ganar y seguir con la buena racha", declaró Araujo.