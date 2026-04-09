El Barcelona presenta queja formal ante la UEFA por polémico arbitraje frente al Atlético

El Barcelona no quedó conforme con el resultado del partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-2026 en donde cayeron 2-0 ante el Atlético de Madrid y, ahora, iniciaron una batalla legal para tratar de que lo que ellos consideran errores arbitrales sean sancionados y llevados hasta las últimas consecuencias.

La tensión estalló ayer en el Spotify Camp Nou con la segunda anotación del partido. Con el marcador 1-0 a favor de los colchoneros —gracias a un tanto de Julián Álvarez— y tras la temprana expulsión de Pau Cubarsí, se produjo la jugada de la discordia en el minuto 54: el defensor atlético Marc Pubill tocó el balón con la mano dentro de su área después de que el portero Juan Musso ya hubiera reanudado el juego. Ante la incredulidad de Hansi Flick, ni el árbitro István Kovacs ni el VAR señalaron el penalti.

Esta situación es la que ha llevado al Barcelona ha levantar una queja formal ante la UEFA.

"Arbitraje incomprensible": El trasfondo de la protesta

La directiva catalana ha calificado la actuación arbitral como un agravio que impactó directamente en el desarrollo del encuentro. El club considera que la omisión de un penalti tan evidente, que además habría supuesto la segunda tarjeta amarilla para Pubill, constituye un error grave que rompió la igualdad competitiva y por ello acuden al organismo rector del futbol europeo.

“Por consiguiente, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones de los árbitros y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes”, dice el comunicado emitido por el cuadro catalán.

“En este mismo sentido, el Barcelona considera que no es la primera vez que, en ediciones recientes de la UEFA Champions League, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo, creando una clara desventaja comparativa e impidiéndole competir en igualdad de condiciones con otros clubes”.

En la rueda de prensa posterior al partido, el director técnico del Barcelona, Hansi Flick, cuestionó duramente a su compatriota Christian Dingert, encargado del VAR: "No puedo creer que no se revisara. Me parece injusto y parece que el VAR hoy estuvo muy concentrado solo para el Atlético".

¿Cuándo es el partido de vuelta de cuartos de final entre el Barcelona y el Atlético de Madrid?

El partido de vuelta entre el Atlético de Madrid y el Barcelona se realizará el martes 14 de abril a las 13:00 horas tiempo del centro de México.