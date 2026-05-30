VIDEO: La reacción de Gignac por su último partido con Tigres

La Final de la Concachampions 2026 enfrenta a dos gigantes de la Liga MX en un duelo de alto voltaje: Toluca buscará su tercer título continental ante Tigres UANL, que aspira a su segunda corona.

En juego no solo está el trofeo regional, sino también boletos a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes FIFA 2029. Los Diablos intentarán imponer condiciones, mientras los Felinos sueñan con una despedida épica para uno de sus máximos ídolos.

Gignac durante su entrenamiento con Tigres en la Final contra Toluca MEXSPORT

¿El último partido de Gignac con Tigres?

Videos virales en redes sociales captaron a André-Pierre Gignac durante el calentamiento previo al partido decisivo. El francés, habitualmente enérgico y sonriente, apareció con el rostro serio, mirada perdida en varios momentos y gestos que denotaban una profunda reflexión.

Mientras sus compañeros realizaban ejercicios, Gignac caminaba con paso pausado, como si estuviera despidiéndose internamente de la institución que lo vio convertirse en leyenda.

La afición felina, consciente de los rumores sobre su futuro, reaccionó con ovaciones emotivas cada vez que Gignac tocaba el balón en el calentamiento.

Sin embargo, el delantero no correspondió con su habitual celebración o interacción efusiva; en cambio, se le vio cabizbajo en transiciones, con expresiones que mezclaban nostalgia y tristeza.

Las imágenes que rápidamente se viralizaron, generando miles de comentarios de hinchas que interpretaron esos momentos como el peso emocional de un posible adiós.

El “último baile” del francés parece llegar cargado de emociones contenidas, y esos minutos previos al pitazo inicial quedaron como testimonio visual de un capítulo que cierra para el ídolo auriazul.

¿Qué pasará con Gignac?

El contrato de André-Pierre Gignac con Tigres concluye al final de esta temporada, y múltiples reportes confirman que el club no lo renovará como jugador. Esta final ante Toluca marcaría el cierre definitivo de su etapa como felino, independientemente del resultado.

Entre los rumores más fuertes destaca un posible salto a la MLS, con Orlando City mencionado como destino principal. También circulan coqueteos con otros clubes mexicanos y hasta la idea de unirse a un proyecto ambicioso en Europa o reencontrarse con Antoine Griezmann.

Gignac podría disputar su último partido con Tigres MEXSPORT

Gignac, que aún no quiere colgar los botines pese a sus 40 años, ha expresado su deseo de seguir compitiendo, aunque la duda de dónde lo hará se mantiene.