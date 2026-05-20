Habrá lleno en CU; Pumas anuncia boletos agotados para la final

El Estadio Olímpico Universitario presentará un lleno, debido a que los Pumas anunciaron boletos agotados para el duelo ante Cruz Azul, partido de vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga MX, que se jugará el próximo domingo 24 de mayo a las 19:00 horas.

¿Quién para campeón del Clausura 2026 de la Liga MX? Pumas Cruz Azul Votar TOTAL:

“Los boletos para el juego de vuelta de la Final se han agotado. Gracias a nuestra afición, son la mejor del país. Este domingo CU será nuestra fortaleza y el Goya sonará a todo lo que da. ¡Vamos junt8s por la 8!”, publicó el cuadro universitario en redes sociales.

"Este domingo CU será nuestra fortaleza", recalcaron los Pumas Mexsport

La preventa exclusiva para el banco que patrocina a los Pumas, se realizó este martes 19 de mayo.

El partido de ida de la final del Clausura 2026, se realizará este jueves a las 8 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La final entre Pumas y Cruz Azul ha tenido su dosis de polémica, debido a que los dirigidos por Joel Huiqui presentaron su queja formal ante la Comisión por la designación del árbitro Daniel Quintero Huitrón.

¿Será la octava para Pumas? Mexsport

Cruz Azul pide que se cambie de árbitro para el partido de vuelta y se apega a lo que hizo Pumas en la semifinal ante Pachuca, cuando protestó por la designación de Luis Enrique Santander.

El exárbitro Francisco Chacón recalcó que la Comisión de Árbitros no tiene autonomía ni jerarquía. Si acceden a la petición de Cruz Azul, “harán nuevamente el ridículo”.

El árbitro César Ramos, que estará en el Mundial 2026, no fue considerado para ninguno de los dos partidos de la final.

ald