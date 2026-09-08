Champions League: Manchester City opaca presentación de Santiago Gimenez con el Porto

En el debut de Santiago Gimenez en Champions League con el Porto, Manchester City se impuso 0-2 en la Jornada 1 de la Fase Liga, duelo en el que Erling Haaland se proclamó como el héroe de los Citizens al anotar un doblete que representa 3 puntos; el delantero mexicano ingresó en el minuto 73.

Esperando su oportunidad desde la banca, Santiago Gimenez buscaba vivir sus primeros minutos en Champions League con el Porto, duelo en el que los lusitanos salían como víctima ante el Manchester City que –como era de esperarse- dominó los primeros esbozos en el Estadio Do Dragao.

La primera de peligro corrió a cargo por parte de los locales, quienes se acercaban al arco inglés por conducto de Gabri Veiga, orillando a que Gianluigi Donnarumma reaccionara con el

Erling Haaland protagonizó las de mayor peligro, con un cabezazo detenido por Diogo Costa (20’) y una más por parte de Phil Foden (28’), manteniendo el compromiso sin goles en el que se abriría el marcador durante el inicio del segundo lapso.

Porto 0-1 Manchester City

Ni siquiera se cumplieron 120 segundos de haber iniciado el segundo tiempo cuando Erling Haaland contó con su tercera oportunidad en el compromiso –la vencida- para alzarse por lo alto del terreno de juego y aprovechar el centro de Enzo Fernández que terminó en el fondo de las redes.

Con la desventaja en el marcador, Porto tomó el protagonismo del encuentro y vivió sus mejores momentos en el mismo, yendo al frente y cayendo en fuera de lugar lo que les impidió contar con un penal cometido por Donnarumma y un disparo de Pablo Rosario que terminó ahogándose en la garganta de los poco menos de 50,000 aficionados presentes.

Santiago Gimenez debuta en Champions con el Porto

Durante el minuto 73 del compromiso, André Silva dejó el terreno de juego y Santiago Gimenez ingresó por él y logró apoyar a sus compañeros para generar oportunidades por las bandas, sin embargo, el tanto de los lusitanos no llegó y los ingleses sentenciaron.

Porto 0-2 Manchester City

Finalmente, después de perdonar en diversos momentos, Manchester City anotó el segundo tanto con la participación de Erling Haaland, quien simplemente conectó el esférico al poste más lejano para estremecer las redes rivales (0-2) y sellar la victoria.

Duelo de mexicanos en Jornada 2 de Champions

El siguiente partido de Champions League para el Porto será frente al Real Betis, mismo que se disputará en La Cartuja y que enfrentará a Santiago Gimenez y Álvaro Fidalgo, futbolistas que fueron compañeros dentro del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Estos son los detalles del duelo a jugarse entre el club español ante el portugués:

Día: miércoles 14 de octubre, 2026.

Horario: 13:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG