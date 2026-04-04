Haaland destroza al Liverpool y mete al Manchester City a Semifinales de la FA Cup

El Manchester City no dejó dudas y aplastó al Liverpool con una goleada 4-0 para sellar su pase a las Semifinales de la FA Cup, en un duelo que prometía ser cerrado, pero terminó siendo un dominio absoluto de los de Pep Guardiola en el Etihad Stadium.

El gran protagonista de la noche fue Erling Haaland, quien firmó un hat-trick para encaminar una victoria contundente. El delantero abrió el marcador al minuto 39 desde el punto penal y, antes del descanso, volvió a aparecer con un certero remate de cabeza para poner el 2-0.

En la segunda mitad, el City no bajó el ritmo y encontró el tercero al minuto 50 gracias a Antoine Semenyo, quien definió con precisión para prácticamente sentenciar el encuentro ante un Liverpool sin respuesta.

La goleada se consumó al 57’, cuando Haaland completó su triplete y decretó el 4-0 definitivo, desatando la euforia en casa y confirmando el dominio total del conjunto citizen.

Con este resultado, el Manchester City avanza con autoridad y se perfila como uno de los grandes favoritos para levantar el título, mientras que el Liverpool se despide tras un encuentro para el olvido.