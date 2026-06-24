Guillermo Ochoa, el jugador más longevo en jugar con México un Mundial
El ingreso de Guillermo Ochoa ante Chequia fue un momento insólito para la afición mexicana. Y además de jugar su sexto Mundial, Paco Memo impuso otro récord con México
Bajo las luces del Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana ofreció una actuación sólida y se impuso con autoridad ante Chequia (3-0) en un partido que quedará marcado en la memoria colectiva.
Guillermo Ochoa, el eterno guardameta del Tri, fue uno de los grandes protagonistas de la velada: no solo comandó la zaga con su experiencia habitual, sino que vivió el momento cumbre de su carrera al disputar su sexta Copa del Mundo.
La victoria ante un rival de peso permitió a México sumar tres puntos clave y, sobre todo, coronó el sueño de un ídolo que ha estado presente en los Mundiales desde Alemania 2006.
La afición de México se le entregó a Ochoa
El Estadio Ciudad de México estalló en un rugido ensordecedor cada vez que Ochoa tocaba el balón. La afición, que ha seguido su trayectoria durante dos décadas, le dedicó cánticos y aplausos interminables, reconociendo no solo al portero, sino al símbolo de una generación que se niega a despedirse.
Ese respaldo emocional se tradujo en un ambiente de fiesta y nostalgia. Para muchos aficionados, ver a Ochoa en su sexto Mundial representó la culminación de un vínculo único, lleno de atajadas heroicas y momentos de orgullo nacional.
Ochoa, el más longevo para México en Copas del Mundo
Guillermo Ochoa se convirtió en el jugador mexicano de mayor edad en disputar un partido de la Copa del Mundo, al saltar al campo con 40 años y 346 días.
Esta marca histórica supera el anterior récord nacional que ostentaba Rafa Márquez, quien en el Mundial de Rusia 2018 enfrentó a Brasil con 39 años y 139 días.
Su presencia en el arco mexicano en 2026 reafirma su estatus de leyenda y eleva el listón para futuras generaciones de porteros tricolores.
Top 5 mexicanos más longevos en jugar un Mundial
- Guillermo Ochoa: 40 años y 346 días – Mundial 2026.
- Rafael Márquez: 39 años y 139 días – Mundial 2018.
- Claudio Suárez: 37 años y 185 – Mundial 2006.
- Cuauhtémoc Blanco: 37 años y 156 días – Mundial 2010.
- Óscar Pérez: 37 años y 146 días – Mundial 2010.