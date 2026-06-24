Guillermo Ochoa, el jugador más longevo en jugar con México un Mundial 

Bajo las luces del Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana ofreció una actuación sólida y se impuso con autoridad ante Chequia (3-0) en un partido que quedará marcado en la memoria colectiva.

Guillermo Ochoa, el eterno guardameta del Tri, fue uno de los grandes protagonistas de la velada: no solo comandó la zaga con su experiencia habitual, sino que vivió el momento cumbre de su carrera al disputar su sexta Copa del Mundo.

Guillermo Ochoa jugó en el Mundial 2026 ante Chequia REUTERS

La victoria ante un rival de peso permitió a México sumar tres puntos clave y, sobre todo, coronó el sueño de un ídolo que ha estado presente en los Mundiales desde Alemania 2006.

La afición de México se le entregó a Ochoa

El Estadio Ciudad de México estalló en un rugido ensordecedor cada vez que Ochoa tocaba el balón. La afición, que ha seguido su trayectoria durante dos décadas, le dedicó cánticos y aplausos interminables, reconociendo no solo al portero, sino al símbolo de una generación que se niega a despedirse.

Ese respaldo emocional se tradujo en un ambiente de fiesta y nostalgia. Para muchos aficionados, ver a Ochoa en su sexto Mundial representó la culminación de un vínculo único, lleno de atajadas heroicas y momentos de orgullo nacional.

Ochoa, el más longevo para México en Copas del Mundo

Guillermo Ochoa se convirtió en el jugador mexicano de mayor edad en disputar un partido de la Copa del Mundo, al saltar al campo con 40 años y 346 días.

Esta marca histórica supera el anterior récord nacional que ostentaba Rafa Márquez, quien en el Mundial de Rusia 2018 enfrentó a Brasil con 39 años y 139 días.

Memo Ochoa jugó este Mundial por fín. Hugo Sánchez

Su presencia en el arco mexicano en 2026 reafirma su estatus de leyenda y eleva el listón para futuras generaciones de porteros tricolores.

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