Histórico paso perfecto de México: ¿Hasta qué ronda ha llegado en una Copa del Mundo?

La Selección Mexicana ha logrado una marca histórica en el Mundial 2026 al conseguir, por primera vez ocasión, las tres victorias en la ronda de grupos para sumar nueve puntos totales, pero además, con la portería invicta, récords que ahora pasarán a la historia y, podrían aumentar respecto a las siguientes fases del torneo.

A lo largo de sus participaciones, el conjunto tricolor ha logrado superar la ronda de grupos en un total de 9 ocasiones de manera consecutiva entre 1994 y 2018, a las cuales se suman las clasificaciones de las ediciones de 1970, 1986 y ahora 2026, estas últimas tres en casa y, con la de este año, rompiendo la brutal caída que el equipo sumó en Qatar 2022.

Sánchez pelea el balón y después vendrá el gol de Quiñones Eduardo Jiménez

Luego de la victoria 3-0 ante Chequia en el último partido del Grupo A, la selección mexicana quiere superar lo hecho en México 1986. En aquella justa, la escuadra local finalizó en la sexta posición general del torneo tras registrar un balance invicto en tiempo regular de tres victorias (2-1 ante Bélgica, 1-0 contra Irak y 2-0 frente a Bulgaria) y dos empates (1-1 ante Paraguay y 0-0 contra Alemania Occidental).

Cuartos de final: La máxima ronda alcanzada por México hasta ahora

La máxima instancia que la Selección Mexicana ha disputado en una Copa del Mundo son los cuartos de final, misma que ha alcanzado en las dos ocasiones que ha sido sede.

La primera vez se presentó en el Mundial de 1970, donde el equipo cayó eliminado en dicha ronda tras ser derrotado 1-4 por la selección de Italia. La segunda oportunidad ocurrió en el certamen de 1986, donde el conjunto nacional quedó fuera de las semifinales ante Alemania Occidental tras igualar 0-0 en el tiempo regular y los tiempos extras, cayendo posteriormente en la tanda de penales por un marcador de 1-4.

Ahora, México tendrá que ganar dos partidos de eliminación directa para poder alcanzar esta ronda dado que, con 48 naciones participantes, la ronda de eliminación comenzará con los 16vos de final.

Octavos de final: La ronda de eliminación más recurrente

El verdadero escollo histórico para el futbol mexicano se localiza en los octavos de final. México ha quedado eliminado en esta ronda en un total de 7 ocasiones consecutivas.

Las eliminaciones en esta fase específica se desglosan de la siguiente manera: