'Memote' Martínez quiere fichar con Tigres, pero Pumas no lo deja

En Tigres quieren fichar al delantero Guillermo Martínez. El futbolista estaba disponible y con facilidades de salir hace unas semanas; sin embargo, el ajuste en la planeación de los Pumas le puso candado a los servicios del 'Memote'.

Aunque no hay una cifra económica revelada por sus derechos federativos, Pumas no soltarán fácilmente al delantero y mundialista, pese a que éste desea su fichaje con los Tigres.

"He hablado con él, definitivamente que el obstáculo está siendo la gente de Pumas, no lo quiere soltar, no sé los motivos, pero creo que el impedimento es de ellos, nosotros no somos impedimento, se ha ofrecido y hablando, acá la directiva de Pumas no está con esa certeza", expuso Víctor Manuel Vucetich, entrenador de los Tigres.

En el Apertura 2026, Guillermo Martínez ha registrado cinco partidos (54 minutos) y sólo un gol. En ninguno ha sido titular y no rebasa los 20 minutos de actividad por juego. Mientras que en la Leagues Cup 2026 disputó los compromisos contra Charlotte FC, FC Cincinnati y Columbus Crew SC, pero en ninguno anotó.

Sobre la psotura de Tigres, Vucetich reiteró que no harán compras de pánico.

"El centro delantero sólo hay un delantero que pueda competir, necesitamos gente que venga y se adapte a la voz de ya, no tenemos tiempo de esperar más jornadas, es lo complicado, pero se ha analizado bien la característica para encajar al jugador, tampoco queremos compras de locura, porque salen mal".

En la posición de ataque y por lo que Vucetich se muestra tranquilo es por el fichaje acordado de Emiliano Gómez. El delantero uruguayo dejará al Puebla para mudarse a la Sultana del Norte con el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León.