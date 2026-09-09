Partidos y resultados del miércoles 9 de septiembre de la Champions League 2026

La Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League 2026-2027 siguió este miércoles, con sendas goleadas que propinaron el PSG y el Barcelona a sus respectivos rivales, mientras que en el Atlético de Madrid se vivió la primera titularidad de Julián Álvarez tras la polémica de los últimos días. Ferran Torres y el bosnio Ermedin Demirovic marcaron tripletes en los partidos de este miércoles 9 de septiembre.

PSG 6 – 1 SLOVAN BRATISLAVA

El bicampeón de la Champions League, PSG, estrenó su corona con una goleada de 6-1 sobre el Slovan Bratislava, que le deja como líder en la jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League. Los dirigidos por Luis Enrique buscan igualar el hito del Real Madrid, de conseguir tres Orejonas consecutivas (2015-16, 2016-17 y 2017-18).

Ferran Torres marcó un triplete, Ousmane Dembélé un doblete y Fabián Ruiz colaboró con un gol en la victoria.

Ferran Torres marcó un triplete en el triunfo del PSG de 6-1 sobre el Slovan Bratislava en la jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League 2026-2027 Reuters

El Slovan Bratislava cortó su racha de siete partidos sin conocer la derrota en las competiciones de la UEFA y ahora de ja su registro en cinco victorias, dos empates y una derrota.

En Champions, el Slovan perdió sus ocho partidos que disputó en la Fase Liga de la temporada 2024-25.

BARCELONA 5 – 1 FEYENOORD.

El Barcelona alzó la mano para que sea tomado en cuenta como un verdadero candidato para ganar la Champions League, después de la demostración que realizó en su casa para golear 5-1 al Feyenoord, con doblete de Raphinha.

En dos partidos, los dirigidos por Hans Flick suman 10 goles. Hace unos días venció 0-5 al Valencia en Mestalla en LaLiga y ahora al Feyenoord, pero en Champions League. En total, suma 22 tantos en cinco partidos en todas las competiciones.

Raphinha marcó un doblete en la goleada del Barcelona sobre el Feyenoord en la jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League 2026-2027 Reuters

“La verdad es que siempre tenemos que ofrecer a nuestra afición un fútbol casi perfecto. Hemos jugado muy bien desde el principio (de esta temporada). Podríamos haber marcado (más goles) con las ocasiones que tuvimos. En una temporada tan larga, hay muchos altibajos. La idea es seguir así e intentar minimizar los baches”, declaró Raphinha para Movistar Plus.

LIVERPOOL 2 – 1 ATLÉTICO DE MADRID

El Atlético de Madrid ganó su primer partido de la Fase Liga o grupos de la Champions League contra un partido inglés, después de vencer 2-1 al Liverpool, partido en el que Julián Álvarez volvió a la titularidad con el equipo colchonero.

Julián Álvarez fue titular en el partido entre Liverpool y el Atlético de Madrid en la jornada 1 de la Fase Liga de la Champions League 2026-2027 Reuters

El atacante argentino asistió a Marcos Llorente para abrir el marcador (17'), pero al filo del descanso el húngaro Dominik Szoboszlai igualó (40') y el también argentino Alexis Mac Allister hizo el 2-1 (50').

NÁPOLES 0 – 1 ARSENAL.

El Arsenal siguió con su dominio sobre el Nápoles al sumar su cuarta victoria por una del cuadro italiano, luego de vencerlos 1-0 en el Estadio Diego Maradona.

Los Gunners dominaron el juego ante un Nápoles tímido y desacertado, pero que resistió con el 0-0 hasta casi la recta final: en el 75', el noruego Martin Odegaard rompió la igualdad inicial y firmó un tanto que valió tres puntos.

Martin Odeggard marcó el único gol en el partido entre Nápoles y Arsenal Reuters

El Arsenal deslumbró la pasada campaña en la fase de liguilla de la Champions, con un pleno de ocho triunfos en ocho jornadas.

STUTTGART 3 – 1 VIKING

El Stuttgart ganó por primera vez un partido de la jornada 1 de la Champions League, luego de vencer 3-1 al Viking, gracias a un triplete del bosnio Ermedin Demirovic.

Ermedin Demirovic marcó un triplete en la victoria del Stuttgart sobre Viking Reuters

El cuadro noruego juega la Champions League por segunda ocasión en su historia, tras su participación en la Fase de Grupos de la temporada 2005-2006. Ahora, el Viking deja su palmarés en competiciones de UEFA en siete derrotas, tres empates y dos victorias.

SPORTING CP 3 – 1 GALATASARAY

El Sporting CP se llevó el primer triunfo entre ambos equipos, con goles de Geny Catamo al 27’, Luis Suárez de penal al 57’ y Rodrigo Zalazar al 63’.

Luis Suárez anotó de penal en la victoria del Sporting sobre Galatasaray en la Champions League Reuters

En la temporada pasada, el cuadro portugués igualó su mejor actuación en la Copa de Europa – Champions League, al llegar a los Cuartos de final, donde fue derrotado por el Arsenal.