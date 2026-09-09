La Vuelta a España: Matthew Brennan establece un récord de victorias en su debut

Sevilla fue escenario del cierre de otra exhibición de velocidad. En una llegada masiva, Matthew Brennan apareció en los últimos metros para imponerse al resto de los velocistas y quedarse con la etapa 17, que recorrió 185 kilómetros, iniciando en Dos Hermanas. Así llegó a cinco victorias de etapa en la competencia para ratificar la marca que ya estaba en su poder de más triunfos parciales para un debutante en La Vuelta a España y también en una gran competencia del ciclismo mundial.

El británico volvió a contar con el trabajo de su equipo en el tramo decisivo y respondió cuando llegó el momento de acelerar. Jordi Meeus y Magnus Cort Nielsen completaron el podio de una jornada que terminó nuevamente con Brennan como protagonista.

Una marca que ya es historia

En los kilómetros finales, Visma|Lease a Bike tomó el control para colocar a Brennan en una posición privilegiada; el británico esperó los metros finales para acelerar y cruzar la línea por delante de sus rivales.

La victoria volvió a poner a Brennan en el centro de las llegadas al sprint. El británico ha encontrado en las etapas llanas el escenario donde mejor aprovecha su velocidad y, con el triunfo de hoy, sumó una nueva celebración a su primera Vuelta a España.

Con cinco victorias de etapa, Brennan amplió la marca que había establecido un día antes, en triunfos de debutantes en Grandes Vueltas (Tour de Francia, Giro de Italia y La Vuelta a España). El corredor de 21 años dejó atrás con la actuación de este miércoles 9 de septiembre las cuatro victorias que Fernando Gaviria consiguió durante su debut en el Giro de Italia de 2017.

Enric Mas conserva el liderato

Mientras Brennan continúa acumulando victorias, la batalla por la clasificación general mantiene a Enric Mas con el maillot rojo. El español afrontará la siguiente jornada al frente de la carrera, con la contrarreloj como una nueva prueba para los aspirantes al título.

La Vuelta entra así en su recta final, pero Brennan ya dejó una de las actuaciones más llamativas de esta edición.

¿Cómo será la etapa 18 de La Vuelta?

La velocidad quedará en segundo plano en la etapa 18, que se disputará como contrarreloj individual de 32.1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Será una jornada clave para la clasificación general, ya que cada segundo puede modificar las posiciones antes de afrontar las últimas etapas de la carrera.

A diferencia de la jornada anterior, aquí no habrá espacio para los velocistas; cada corredor deberá enfrentarse al recorrido en solitario y pelear contra el reloj para conseguir el mejor tiempo.