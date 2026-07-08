Pumas busca renovar a "Memote" Martínez y busca dos refuerzos rumbo al Apertura 2026

Los Pumas de la UNAM continúan con la planeación del Apertura 2026 y uno de los temas prioritarios en la directiva es asegurar la continuidad de Guillermo “Memote” Martínez. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el conjunto universitario retomará las negociaciones para renovar el contrato del delantero una vez concluida su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

El equipo auriazul iniciará su participación en el torneo el próximo 18 de julio, cuando reciba a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que trabaja tanto en la conformación del plantel como en la continuidad de algunos de sus futbolistas.

Pumas retomará las negociaciones con Guillermo Martínez

Según la información de César Luis Merlo, el contrato de Guillermo Martínez concluye al finalizar 2026, motivo por el que Pumas busca extender su vínculo antes de que entre en su último tramo.

El reporte señala que el club presentó una primera propuesta antes del inicio de la Copa del Mundo. Sin embargo, las negociaciones quedaron en pausa cuando el delantero se incorporó a la concentración de la Selección Mexicana.

Ahora, tras la eliminación del Tricolor en el torneo, la directiva universitaria buscará reanudar las conversaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo para la renovación del atacante.

Durante el último torneo con Pumas, Martínez disputó 15 partidos y marcó cinco goles, contribuyendo a que el conjunto universitario terminara la fase regular como líder general. Posteriormente dejó al equipo para incorporarse a la concentración de la selección de cara al Mundial.

Con México, el “Memote” participó en dos encuentros. Fue titular frente a República Checa y tuvo actividad como relevo en la eliminación ante Inglaterra, acumulando un total de 73 minutos, sin registrar goles ni asistencias.

En caso de mantenerse en el club, el Apertura 2026 representará su sexto torneo con la camiseta auriazul, luego de llegar a la institución para el Clausura 2024.

Memote llegó a Pumas para el Clausura 2024.

Pumas también trabaja en refuerzos para el Apertura 2026

Además de la renovación de Guillermo Martínez, Pumas continúa analizando opciones para reforzar su plantilla que ya cuenta con las incorporaciones de Cristian Calderón y Sebastián Córdova.

De acuerdo con César Luis Merlo, la directiva mantiene la búsqueda de un defensa mexicano y un extremo extranjero. No obstante, por el momento no existen negociaciones avanzadas con alguno de los candidatos para ocupar esas posiciones.

A ello se suma que diversos reportes apuntan a que Pedro Vite no continuaría en el equipo tras la actuación que tuvo con la Selección de Ecuador en la Copa del Mundo.

Mientras define esos movimientos, Pumas continúa con su pretemporada bajo las órdenes de Esteban Solari, quien asumió la dirección técnica después de la salida de Efraín Juárez.

Como parte de su preparación para el Apertura 2026, el conjunto universitario enfrentará al América de Cali este domingo 12 de julio al mediodía en el Estadio Olímpico Universitario, dentro del evento denominado “Pumas Fan Fest”.