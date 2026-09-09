Hormiga González se queda sin entrenador; Olympiacos despide a José Luis Mendilibar

Armando “Hormiga” González se quedó sin entrenador en el Olympiacos de la Super Liga de Grecia luego de que el club anunciara la salida de José Luis Mendilibar. El técnico español dejó el banquillo cuando el delantero mexicano comenzaba a ganarse un lugar en la alineación titular.

La salida de Mendilibar ocurre apenas un día después de que Darko Kovačević dejara el cargo de director deportivo del conjunto de El Pireo. Ambos fueron responsables de la llegada de González al futbol griego y ya no forman parte del proyecto deportivo.

El cambio en la dirección del equipo se produce mientras el mexicano atraviesa un periodo de adaptación. González ha disputado cuatro partidos con Olympiacos y registra tres goles y dos asistencias, aunque solamente en dos encuentros apareció como titular, ambos correspondientes a la Copa de Grecia.

¿Por qué se va Mendilibar del Olympiacos?

La salida del entrenador español fue una decisión tomada por la directiva del club, de acuerdo con el mensaje publicado por Olympiacos en sus redes sociales. La institución comunicó el final de la relación con el técnico y destacó los logros alcanzados durante su etapa.

El Olympiacos FC anuncia el fin de su colaboración con José Luis Mendilibar […] en el fútbol, como en la vida, hay capítulos que finalmente llegan a su fin. Pero lo que perdura en la eternidad es lo que has logrado.

Durante poco menos de dos años al frente del equipo, Mendilibar consiguió una UEFA Conference League. Su etapa también incluyó un logro relevante durante el año del centenario del club, cuando conquistó el tricampeonato doméstico.

El entrenador llevó al Olympiacos a ganar la Superliga de Grecia, la Copa de Grecia y la Supercopa de Grecia, con lo que cerró una etapa marcada por títulos en las competiciones nacionales.

Hormiga González se perfila como titular en el Olympiacos. Instagram: @olympiacosfc

¿La salida de Mendilibar afecta a la Hormiga González?

Hasta ahora no se ha confirmado quién ocupará el banquillo del Olympiacos para el siguiente compromiso de liga frente al OFI Creta, programado para el sábado 12 de septiembre y para el inicio de la UEFA Europa League contra Jagiellonia Białystok de Polonia el 16.

El cambio de entrenador obligará a González a buscar nuevamente la confianza del cuerpo técnico que llegue al club. La situación se presenta cuando el mexicano comenzaba a tener mayor protagonismo en el esquema de Mendilibar.

Además, el delantero centro titular Ayoub El Kaabi sufrió una fractura de tibia en el último partido de liga y fue sometido a una cirugía. El marroquí estará fuera durante algunos meses, por lo que González aparece como una alternativa para ocupar su lugar en la formación inicial.