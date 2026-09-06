¡León ruge ante América, es 3º de Leagues Cup y califica a Concachampions!

Con un gol sobre el final, León derrotó 1-0 al América, extinguió el invicto de Guillermo Almada con las Águilas, se apoderó del tercer lugar de la Leagues Cup 2026 y consiguió su boleto a la Concachampions 2027.

León se instaló en la cancha del Shell Energy Stadium obligado a vencer a las Águilas para obtener el tercer lugar y su boleto a la Concachampions 2027, por lo que Díber Cambindo contó con la primera oportunidad de peligro en el minuto 5, sin embargo, Fernando Tapia reaccionó de manera temprana para mantener su meta resguardada.

América y León disputaron el partido por el Tercer Lugar de la Leagues Cup 2026 en el Shell Energy Stadium de Houston. Mexsport

América desperdicia dos claras de gol

La Fiera perdió el compromiso y Brian Rodríguez aprovechó los errores defensivos, por lo que el Rayito se instaló en los linderos del área chica para asistir a Raphael Veiga, quien perdió el remate de primera intención y dio oportunidad para que la zaga rival rechazara el balón, manteniendo el 0-0 en el 33’ de la primera mitad.

Guillermo Almada no cesó en las indicaciones y América volvió a contar con la oportunidad más importante del partido tras una mala salida de Óscar García, solo que el remate por parte de las Águilas no logró ser concretado por Veiga ni por Alejandro Cárdenas, quien recibía la oportunidad de ser titular tras la rotación protagonizada por los de Coapa.

Para la segunda mitad, ambos enviaron modificaciones al terreno de juego, por lo que León retomó el rumbo y Jordi Cortizo dejó escapar la ventaja en Houston, manteniendo en ascuas el tercer lugar en el torneo binacional y su sitio en la siguiente edición de la Concachampions.

Brian Rodríguez se mantuvo en América pese al interés de equipos en Europa tras el Mundial 2026. Mexsport

¡Gol con sabor a Concachampions!

León 1-0 América

Finalmente, cuando el reloj comenzaba a ver de reojo el final, un centro al área llegó hasta la cabeza de Díber Cambindo, quien aprovechó una tardía salida de Fernando Tapia para prolongar la trayectoria del balón, anotar el tanto definitivo en el minuto 80 y asegurar el triunfo de los Panzas Verdes, quienes terminaron en el Tercer Lugar de la Leagues Cup 2026 y su sitio en la Concachampions 2027, completando el cupo de los 9 mexicanos en la justa regional.

Ya en Liga MX, León cumplirá con su partido pendiente de la Jornada 7 el jueves 10 de septiembre cuando visite a Pumas, mientras que América reaparecerá hasta la Jornada 8 del Apertura 2026 cuando el sábado 12 de septiembre visite a Cruz Azul en la cancha del Estadio Banorte con la encomienda de mantenerse en la cima como el único invicto que resta en el semestre.

BFG