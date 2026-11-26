América y Rayados empataron 0-0 en la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026. Para Guillermo Almada, director técnico de las Águilas, el empate para sus dirigidos es positivo, más allá de la ventaja numérica que tuvieron desde el primer tiempo. Sin embargo, sí resaltó la falta de contundencia y la actuación del 'Mochis' Cárdenas.

Previo al encuentro de Ida, Monterrey lucía como favorito para sacar ventaja, ya que jugaban de locales en el Estadio BBVA, recinto que suele complicarse para las Águilas. Sin embargo, el partido cambió al minuto 10, pues Ricardo Chávez, defensor de Rayados, fue expulsado. Ante esto, el dominio de los de Coapa fue evidente.

Ricardo Chávez fue expulsado en los 4tos de Final MEXSPORT

Aún con la ventaja numérica y las circunstancias del juego, el conjunto de Coapa no pudo anotar un gol y aprovechar esa superioridad. A pesar de esto, Guillermo Almada mencionó que el empate es positivo para su equipo, aunque deja la llave abierta para el juego de Vuelta de este sábado.

"La llave abierta para el próximo partido. Hicimos un muy buen partido, creamos varias situaciones de gol, hicimos al arquero figura, sacó varias y quizá necesitamos más claridad. El partido se hizo muy cortado y eso no nos favoreció en la intensidad. Nos llevamos un resultado positivo por más que queríamos ganar. Quedan 90 minutos decisivos y con buenas posibilidades para los dos”, comentó el estratega.

Durante el encuentro, América fue muy superior a Rayados en lo futbolístico y en las estadísticas. Incluso, durante el juego los de Coapa remataron casi 20 ocasiones, mientras que Monterrey apenas tuvo ocho. Sin embargo, el factor más grande para que este juego se fuera sin goles fue el arquero de los regios, Luis Cárdenas.

'Mochis' Cárdenas evitó una goleada de América MEXSPORT

Durante el partido, el 'Mochis' fue clave para evitar la caída de Monterrey con ocho atajadas importantes. Ante esto, Almada resaltó que su equipo jugó bien, pero que el arquero de Rayados evitó que cayera ese gol. De igual manera, ressaltó la falta de contundencia de su equipo.

“Los arqueros juegan del otro lado. Tuvimos el protagonismo desde el principio. Lo que nos faltó fue el puntillazo final, eso marca la diferencia. A pesar de toda esa cantidad que generamos no pudimos convertir ni una. Ahí está el resultado. Me preocuparía que no hubiéramos generado situaciones. A veces la pelota no quiere entrar y el arquero rival también está para eso. Tuvo una noche destacada que no nos permitió llevarnos el partido”, agregó.