Guía del nuevo Ranking FIFA dinámico: Dónde consultarlo y cómo se calculan los puntos

La era de la espera para conocer la posición que ocupa una selección de futbol en la clasificación mundial se ha terminado y, ahora, los aficionados al futbol varonil y femenil podrán conocer el puesto en tiempo real tras los recientes cambios anunciados por la FIFA.

El organismo rector del futbol informo que su emblemático Ranking Mundial (masculino y femenino) dejará de ser una cifra estática publicada cada mes para convertirse en una actualización en tiempo real. A partir de ahora, cada gol, cada victoria y cada empate impactará la posición de las selecciones nacionales en el mismo instante en que ocurren los partidos.

Esta modalidad dinámica permitirá a los fans seguir el destino de su país minuto a minuto durante las fechas FIFA y torneos internacionales. Ya no será necesario esperar semanas para saber si un triunfo ante una potencia mundial fue suficiente para escalar al "Top 10" o si una derrota inesperada costará puestos valiosos en la clasificación.

¿Cómo consultar el Ranking FIFA en tiempo real?

Para seguir el movimiento de las selecciones nacionales de manera dinámica, la FIFA ha habilitado una sección especial en su portal oficial. Estos son los pasos para no perderte ningún detalle:

Ingresa al sitio oficial: Dirígete a inside.fifa.com o a la sección de "World Ranking" en el portal de la FIFA.

Dirígete a Selecciona la categoría: Puedes alternar entre la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola y la Clasificación Mundial Femenina (en este caso la actualización comenzará en tiempo real en abril 2026 ).

Puedes alternar entre la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola y la Clasificación Mundial Femenina (en este caso la actualización comenzará en tiempo real en Monitoreo de puntos: Verás una columna de "puntos en vivo" que se ajusta tras recibir la confirmación de los goles marcados en cualquier parte del planeta.

Verás una columna de Estado provisional: Es importante recordar que, mientras los partidos estén en disputa, el ranking se considera provisional . La actualización se vuelve oficial una vez que concluye el periodo internacional completo y la FIFA emite el comunicado de cierre.

¿Cómo se hace el ranking FIFA?

A pesar del cambio a la actualización inmediata, la fórmula matemática detrás de los puntos no ha cambiado. La FIFA utiliza un algoritmo basado en el sistema Elo. Es en este momento donde las clases de matemáticas toman valor.

La fórmula general para calcular los puntos ganados o perdidos en un partido se define matemáticamente de la siguiente forma.

P = P_antes + I x (W – W_e)

P_antes : Son los puntos que la selección tenía antes del partido.

: Son los puntos que la selección tenía antes del partido. I (Importancia): Define el peso del encuentro. Un partido amistoso tiene un valor bajo (I = 10), mientras que un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo tiene el valor más alto (I = 60).

Define el peso del encuentro. Un partido amistoso tiene un valor bajo (I = 10), mientras que un partido de eliminación directa en la W (Resultado): 1 por victoria, 0.5 por empate y 0 por derrota.

1 por victoria, 0.5 por empate y 0 por derrota. W_e (Resultado esperado): Se calcula mediante una fórmula de probabilidad que mide la diferencia de calidad entre los dos rivales antes del silbatazo inicial.

El sistema está creado para que, en caso de que una selección de la sorpresa y derrote a un rival superior obtenga un mayor premio en el ranking.