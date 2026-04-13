Guía del NBA Play-In 2026: Partidos, horarios y dónde ver en vivo
Sigue el NBA Play-In 2026 del 14 al 17 de abril. Consulta horarios para México, duelos confirmados y cómo ver a los Warriors y Suns por Amazon Prime.
La temporada regular 2025-2026 de la NBA ha llegado a su fin y el drama del Play-In Tournament 2026 está a la vuelta de la esquina. Con figuras de la talla de Stephen Curry y Joel Embiid jugándose la vida en partidos de eliminación directa durante esta semana.
¿Cómo funciona el NBA Play-In 2026?
El formato de esta competencia funciona de la siguiente manera: los equipos que terminaron entre el puesto 7 y el 10 de cada conferencia se enfrentan por los últimos dos boletos a los Playoffs.
- El ganador del duelo entre el 7° y 8° avanza directamente como el séptimo sembrado.
- El perdedor de ese juego tiene una segunda oportunidad contra el ganador del choque entre el 9° y 10°.
- Quien pierda el duelo entre el 9° y 10° se va a casa inmediatamente.
Calendario y horarios del Play-In (Tiempo del centro de México)
Todos los encuentros se transmitirán de forma exclusiva a través de Amazon Prime Video.
Martes 14 de abril
- Conferencia Este (9° vs 10°): Miami Heat vs. Charlotte Hornets | 17:30 horas.
- Conferencia Oeste (7° vs 8°): Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns | 20:00 horas.
Miércoles 15 de abril
- Conferencia Este (7° vs 8°): Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers | 17:30 horas.
- Conferencia Oeste (9° vs 10°): Golden State Warriors vs. Los Angeles Clippers | 20:00 horas.
Viernes 17 de abril
- Final del Este: Ganador (9/10) vs. Perdedor (7/8) | 17:30 horas.
- Final del Oeste: Ganador (9/10) vs. Perdedor (7/8) | 20:00 horas.
La presión final
Este año, el torneo cuenta con un cartel de lujo. Los Suns de Booker tendrán que superar a unos sorprendentes Blazers para evitar el drama del viernes. Por otro lado, en el Oeste, el morbo está a tope con los Warriors de Curry visitando a los Clippers en un duelo donde el que pierda se despide de la temporada.
Los ganadores de estas llaves tendrán el "premio" de enfrentar a los líderes de conferencia, los Detroit Pistons y Boston Celtics en el Este, y Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs en el Oeste, a partir del sábado 18 de abril.