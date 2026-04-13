Guía del NBA Play-In 2026: Partidos, horarios y dónde ver en vivo

La temporada regular 2025-2026 de la NBA ha llegado a su fin y el drama del Play-In Tournament 2026 está a la vuelta de la esquina. Con figuras de la talla de Stephen Curry y Joel Embiid jugándose la vida en partidos de eliminación directa durante esta semana.

¿Cómo funciona el NBA Play-In 2026?

El formato de esta competencia funciona de la siguiente manera: los equipos que terminaron entre el puesto 7 y el 10 de cada conferencia se enfrentan por los últimos dos boletos a los Playoffs.

El ganador del duelo entre el 7° y 8° avanza directamente como el séptimo sembrado.

El perdedor de ese juego tiene una segunda oportunidad contra el ganador del choque entre el 9° y 10° .

Quien pierda el duelo entre el 9° y 10° se va a casa inmediatamente.

Calendario y horarios del Play-In (Tiempo del centro de México)

Todos los encuentros se transmitirán de forma exclusiva a través de Amazon Prime Video.

Martes 14 de abril

Conferencia Este (9° vs 10°): Miami Heat vs. Charlotte Hornets | 17:30 horas .

Miami Heat vs. Charlotte Hornets | Conferencia Oeste (7° vs 8°): Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns | 20:00 horas .

Miércoles 15 de abril

Conferencia Este (7° vs 8°): Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers | 17:30 horas .

Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers | Conferencia Oeste (9° vs 10°): Golden State Warriors vs. Los Angeles Clippers | 20:00 horas .

Viernes 17 de abril

Final del Este: Ganador (9/10) vs. Perdedor (7/8) | 17:30 horas .

Ganador (9/10) vs. Perdedor (7/8) | Final del Oeste: Ganador (9/10) vs. Perdedor (7/8) | 20:00 horas .

La presión final

Este año, el torneo cuenta con un cartel de lujo. Los Suns de Booker tendrán que superar a unos sorprendentes Blazers para evitar el drama del viernes. Por otro lado, en el Oeste, el morbo está a tope con los Warriors de Curry visitando a los Clippers en un duelo donde el que pierda se despide de la temporada.

Los ganadores de estas llaves tendrán el "premio" de enfrentar a los líderes de conferencia, los Detroit Pistons y Boston Celtics en el Este, y Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs en el Oeste, a partir del sábado 18 de abril.