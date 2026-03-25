Guía completa: Cómo ver las Grandes Ligas 2026 en México paso a paso y costos

La MLB 2026 inicia esta semana y con ello meses de partidos antes de llegar a la Serie Mundial, pero también de varios mexicanos que estarán presentes en el diamante con diversos equipos buscando la gloria y que podrán ser vistos desde México con diferentes opciones.

Para la temporada 2026 de las Grandes Ligas hay modificaciones en cuanto a los derechos de televisión. Televisa tendrá partidos en televisión abierta, mientras que FOX One y Disney+ tendrán una gran cantidad de encuentros en sus servicios de streaming.

Cada una de las opciones contará con partidos en exclusiva, pero también compartirán las transmisiones de la Serie Mundial cuando llegue el momento, por lo que el público podrá elegir la transmisión de su preferencia.

Las opciones para ver las Grandes Ligas 2026 en México

MLB.TV: La opción para el fan "hardcore"

Si eres de los que no se conforma con el juego del día y quieres ver todos los partidos de la temporada sin excepción, MLB.TV es la inversión obligatoria, aunque la más costosa. Permite ver todos los partidos incluso bajo demanda.

Precio: 149.99 dólares por la temporada o 29.99 dólares mensuales .

Disney+: Una opción clásica

Los usuarios de la plataforma de streaming del ratón pueden observar una gran cantidad de partidos a la semana a través del servicio Premium, el más costoso y que incluye los canales de ESPN. Un selecto número de encuentros también son transmitidos por los canales lineales.

Precio: 319 pesos mensuales / 2,679 pesos anuales .

FOX One: La nueva casa de la MLB

El canal y servicio de streaming de FOX Corp en México tomó parte de partidos en la recta final de la temporada anterior, pero ahora se convierten en otra de las opciones para seguir las Grandes Ligas en México desde el inicio y hasta la Serie Mundial.