¡Guerra en la familia! Alec Bohm, jugador de los Phillies demanda a sus padres por millonario robo

El tercera base de los Phillies de Filadelfia, Alec Bohm, presentó una demanda contra sus padres en un tribunal de Filadelfia, en la que los acusa de desviar millones de dólares de cuentas financieras que ellos administraban en su nombre.

De acuerdo con el documento legal, interpuesto el miércoles, el pelotero de 29 años comenzó a revisar sus finanzas personales en meses recientes y encontró irregularidades en al menos cuatro cuentas estructuradas como sociedades de responsabilidad limitada. Según la demanda, sus padres habrían impedido su acceso a dichas cuentas y se negaron a proporcionar información detallada sobre los movimientos.

El jugador sostiene que Daniel y Lisa Bohm “apropiaron indebidamente una cantidad considerable” de recursos para su propio beneficio. También afirma que, al solicitar explicaciones, descubrió que ya se habían transferido millones de dólares desde sus cuentas personales hacia las estructuras financieras controladas por ellos.

La demanda señala que estas cuentas fueron creadas desde 2019 con distintos propósitos, entre ellos inversiones en valores y bienes raíces. Bohm asegura que sus padres le indicaron que poseían un 10 por ciento de participación sólo con fines administrativos, mientras él mantenía la propiedad total de los activos.

Además, el documento acusa el uso de fondos provenientes de la Fundación Alec Bohm para cubrir gastos personales de sus padres.

Los padres de Alec Bohm se defienden

La defensa de Daniel y Lisa Bohm rechazó las acusaciones. A través de su abogado, Robert Eckard, afirmaron estar “profundamente consternados” y aseguraron que se defenderán. “El señor y la señora Bohm quieren mucho a su hijo y siempre han actuado en su mejor interés”, señaló el representante legal, quien también sostuvo que el jugador ha tenido acceso completo a las cuentas.

Bohm evitó pronunciarse públicamente sobre el caso tras el juego inaugural de la temporada 2026, al declarar que no abordará asuntos personales en este momento.

El pelotero, quien tiene un contrato de 10.2 millones de dólares para la temporada 2026, solicita en su demanda una compensación mínima de tres millones de dólares, el control total de las cuentas y la designación de un contador independiente que rastree cada transacción realizada.

El caso abre un frente legal y familiar para uno de los jugadores consolidados de Filadelfia, mientras el proceso judicial avanza en paralelo a la temporada de Grandes Ligas.