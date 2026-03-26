Guadalajara aprueba primer examen rumbo al Mundial

Guadalajara levantó la mano y lo hizo con fuerza en su primer gran examen rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. El duelo de repechaje entre Nueva Caledonia y Jamaica no solo se jugó en la cancha, también en la organización, y ahí la ciudad salió victoriosa.

Para la FIFA fue un ensayo que dejó sensaciones más que positivas. Poco más de 40 mil aficionados abarrotaron las gradas, prácticamente un lleno total que convirtió la noche en una auténtica fiesta mundialista.

Desde horas antes del silbatazo inicial, el entorno del estadio ya respiraba ese ambiente mundialista, con familias completas, camisetas de distintos países, turistas curiosos y una logística que no dejó cabos sueltos.

Los accesos fueron ágiles, el flujo de aficionados constante y ordenado, y la experiencia dentro del inmueble respondió a la exigencia de un evento internacional. Pantallas, señalización, servicios y atención al público: todo operó con precisión.

Pero si algo terminó por validar este ensayo fue el dispositivo de seguridad. La presencia coordinada de la Guardia Nacional, la policía municipal y estatal, sumada al equipo privado del estadio, generó un entorno de tranquilidad total.

No hubo incidentes que empañaran el primer juego del repechaje, y eso, en este tipo de pruebas, vale tanto como el espectáculo mismo. Fue una operación silenciosa, pero contundente.