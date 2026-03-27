Luisa María se da un tiro en el pie

Si la supuesta hermandad en la 4T había quedado al borde de la ruptura, las declaraciones emitidas ayer por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, pulverizaron lo que había quedado en pie tras el rechazo del PT y PVEM al Plan B presidencial.

Y es que en unas cuantas semanas sus supuestos aliados atizaron dos golpes letales a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien en primera instancia le rechazaron su iniciativa de reforma electoral, que buscaba entronizar a Morena como partido único en México.

La inquilina de Palacio Nacional tomó ese rechazo como una afrenta y decidió emitir una segunda iniciativa de reforma, tan descafeinada que ella misma la llamó Plan B que, entre otras, proponía adelantar la revocación de mandato para las elecciones del año entrante.

Esta segunda iniciativa, que se leyó más como un capricho, estuvo tan mal redactada que tuvo que ser corregida en comisiones porque era un verdadero bodrio. Pero ni así logró que PVEM y PT jalaran.

En lugar de retirarla, Sheinbaum se aferró a enviarla al Senado, donde estimó que tendría más probabilidades de pasar; resultó lo contrario. Sus aliados apenas le concedieron un apoyo parcial, dejando fuera la parte principal que le interesaba: la revocación.

Aún así, la Presidenta insistió ayer en calificarla como un triunfo, aunque aceptó que no estaba totalmente satisfecha y volvió a decir que la gente le cobrará en las urnas a los partidos que se negaron a apoyarla.

Cree que los votantes se fijarán más en quienes no apoyaron su reforma, que en la falta de seguridad, servicios, empleo, agua, gasolina barata y una inflación galopante.

La situación en la 4T ya estaba tensa, como para que la imprudente Luisa María se soltara el pelo en el programa de Ciro Gómez Leyva, donde dijo que la unidad estaba intacta, pero que su partido no apoyará el nepotismo en 2027.

Es decir, que nadie, desde gobernador a concejal, podrá proponer que un familiar lo suceda; que en esa decisión no darían un paso atrás.

El mensaje lo recibió Ricardo El Pollo Gallardo, quien quiere heredar el gobierno de San Luis Potosí a su esposa, la senadora Ruth González, favorita en las encuestas y recientemente destapada por la cúpula del Verde.

También acusaron el golpe Félix Salgado, en Guerrero, y los Monreal en Zacatecas, donde Saúl, el menor de la dinastía, está aferrado a sustituir a su hermano David, actual gobernador.

Tampoco permitirán que estos personajes usen a los partidos aliados para postularse. Luisa María aclaró que en esos casos Morena iría en solitario.

Si es así, se puede ir olvidando de Zacatecas, San Luis Potosí y hasta Nuevo León, donde el PT analiza aliarse con el MC para imponer a la esposa del gobernador, Samuel García, como relevo.

¿Qué necesidad tenía Alcalde de tocar en estos momentos la melodía del nepotismo entre sus aliados?

CENTAVITOS

Si el Congreso de la CDMX, que realiza una tarea vital para la capital del país, se autoconcedió vacaciones por 14 días para descansar del arduo trabajo que hacen por el bienestar de la población, por qué los simples mortales no podrían hacerlo. En estos días santos los diputados se dedicarán —seguramente— a la reflexión y a la penitencia por los pecadillos que pudieran haber cometido. Probablemente harán oración y elevarán sus plegarias para que La Divinidad los ilumine en sus acciones. Bueno, todo este choro para avisar que esta columna suspende su publicación a partir del próximo lunes y reaparece el lunes 13 de abril.