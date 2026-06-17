Gilberto Mora reveló el consejo de Javier Aguirre previo a su debut

Gilberto Mora no deja de aprender. El mediocampista vive el sueño de disputar un Mundial, pero también es una esponja en un mar de aprendizajes, por lo que reveló el consejo del seleccionador Javier Aguirre antes de su debut el pasado 11 de junio ante Sudáfrica.

“Me dijo que hiciera lo que sabía hacer en los primeros minutos, me sentí bien, me gusta entrar, sentir el juego de aportar mi granito de arena al equipo y creo que lo hice”, dijo Mora en charla con los medios de comunicación desde el centro entrenamiento de la Selección Mexicana.

De aquel triunfo ante Sudáfrica (2-0), Gil Mora señaló que “me siento feliz, tuve la oportunidad de sumar mis primeros minutos en una Copa del Mundo, un sueño hecho realidad, ahora si me toca jugar… aún no sé. Estoy preparado para los minutos que me toquen”.

Javier Aguirre en el entrenamiento final de México para enfrentar a Corea del Sur Héctor López

En el arranque d ela Copa del Mundo, el jugador de los Xolos de Tijuana disputó 24 minutos.

Ahora el reto es la segunda fecha de la fase grupal, contra la Selección de Corea del Sur, equipo que también logró un triunfo en su debut (2-1 sobre Chequia).

“Sabemos que es un rival de mucha calidad, pero nosotros vamos a tratar de salir a ganar, hacer nuestro futbol y llevarnos los tres puntos”, advirtió del juego ante los asiáticos este 18 de junio en el Estadio Guadalajara