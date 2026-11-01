Gran Premio de México, escenario de coronaciones en la Fórmula 1

El Gran Premio de México no solo destaca por su cultura y organización, también por ser, históricamente, el escenario donde algunos pilotos han sellado su destino con la inmortalidad en la máxima categoría. En esta ocasión fue el turno del piloto de Mercedes Kimi Antonelli, quien, tras finalizar en la tercera posición, aseguró el título mundial de Fórmula 1 en 2026.

Todo comenzó con John Surtees en 1964 y ahora Kimi Antonelli se consagró como el campeón mundial más joven en la historia de la categoría, ocho años después de la última coronación en territorio mexicano, protagonizada por Lewis Hamilton en 2018.

John Surtees, el primer piloto en coronarse en México

En 1964, la disputa por el título estuvo entre tres contendientes: John Surtees, Graham Hill y Jim Clark. Gracias a la diferencia de puntos y a su segundo lugar en el Gran Premio de México, el británico de Ferrari pasó a la historia como campeón mundial.

El piloto de Ferrari se coronó en México durante 1964. Redes Sociales Fórmula 1.

Denny Hulme

Tres años después de la coronación de Surtees, en 1967, fue el turno del piloto de Brabham Denny Hulme, quien terminó el Gran Premio de México en la tercera posición, por detrás de Jack Brabham, compañero y jefe de la escudería, y Jim Clark.

Tras aquel resultado, Hulme se convirtió en el primer y único neozelandés en proclamarse campeón mundial en la historia de la Fórmula 1.

Denny Hulme derrotó a su compañero y jefe en Brabham. Redes sociales F1OTDBeyond80s

Graham Hill y su segundo campeonato

En 1968, el británico de Lotus ganó el Gran Premio de México tras llegar como líder del campeonato. En aquella campaña superó a Jackie Stewart y Denny Hulme. Esa también fue la última ocasión en que el Gran Premio de México cerró el calendario de la Fórmula 1.

El británico era conocido como Mr Monaco debido a sus cinco victorias en dicho circuito. Redes Sociales Fórmula 1.

Lewis Hamilton, el hombre de las dos coronas en México

Tuvieron que pasar 49 años para que México volviera a presenciar una coronación mundial. Lewis Hamilton terminó noveno en el Gran Premio de 2017, después de sufrir un contacto con Sebastian Vettel durante la primera vuelta. Sin embargo, el resultado fue suficiente para asegurar su cuarto campeonato mundial.

La historia se repitió en 2018. El británico cruzó la meta en la cuarta posición, mientras Max Verstappen se llevó la victoria. Aquella combinación de resultados le permitió conquistar su quinta corona y convertirse en el único piloto que ha asegurado dos campeonatos mundiales en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Andrea Kimi Antonelli, el campeón mundial más joven de todos los tiempos

Tuvieron que pasar 73 años para que un italiano volviera a proclamarse campeón mundial de Fórmula 1, después de Alberto Ascari en 1953. Y qué manera de hacerlo: además de conquistar el título, con 20 años de edad Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven en conseguirlo, tres años menos que su antecesor en el récord, Sebastian Vettel.

Kimi Antonelli entra en el libro memorable de la Fórmula 1 como el campeón más joven de todos los tiempos. reuters

De esta manera, México suma seis definiciones del Campeonato Mundial de Pilotos y mantiene su lugar como uno de los escenarios más especiales en la historia de la Fórmula 1.